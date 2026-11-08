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Мир

Теракт в Польше: в доме стрелявшего обнаружили еще три тела

Руки, комната, винтовка, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 06:56 Фото: pexels
В районе Главного рынка в Кракове (Польша) произошла стрельба, в результате которой погибли люди, еще несколько получили ранения. Среди пострадавших – двое сотрудников полиции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, экстренные службы проводят масштабную операцию в центре города. Жителей и туристов призывают укрыться в безопасных местах. По данным правоохранительных органов, нападавший был ранен полицейскими в ходе задержания.

После ареста стрелка, в его доме нашли еще несколько тел. Информация была получена при помощи беспилотника. Сейчас она подтверждается.

Мужчина, открывший стрельбу в центре Кракова, оказался бывшим военнослужащим польской армии. Задержанный имел при себе длинноствольное оружие. Машина, из которой он стрелял, была без регистрационных номеров.

Глава Малопольского воеводства Ян Кленчар телеканалу Polsat News завил, что число погибших в результате стрельбы в центре Кракова возросло до 6, еще 12 человек находятся в тяжелом состоянии.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X назвал произошедшее терактом, отметив, что правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента.


Ранее сообщалось, что ФБР арестовало отца Меган Маркл по обвинению в хранении детской порнографии.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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