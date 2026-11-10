Google, Yandex и Open.AI: как расширяется сфера применения казахского языка

Сегодня Казахстан утвердился в статусе влиятельного государства, пользующегося уважением за рубежом. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на Х Курултае международного общества "Қазақ тілі", сообщает Zakon.kz.

Поэтому, как уточняет Токаев, необходимо избегать скептицизма в отношении будущего казахского языка.

"Если мы сами с сомнением относимся к судьбе своей страны и своего языка, как нам будут доверять другие?! Пора прекратить подобные разговоры. Пока существует казахский народ, не будет предан забвению и казахский язык. В суровые годы политических репрессий наш родной язык сохранился и продолжил свое развитие благодаря писателям, лингвистам, журналистам, творческой интеллигенции и простым людям. Это свидетельствует об уникальной жизнеспособности казахского языка. На сегодняшний день мы можем с уверенностью утверждать, что нет никаких оснований опасаться за его судьбу". Касым-Жомарт Токаев

Сегодня, продолжил он, казахский язык широко используется в сфере передовых технологий и развивается в соответствии с требованиями времени.

"В стране успешно функционируют многочисленные цифровые платформы, предоставляющие услуги на государственном языке. Потенциал нашего языка находит все большее признание среди ведущих мировых технологических компаний. Так, согласно исследованию компании Open.AI, казахский язык входит в число языков, сфера применения которых в системах искусственного интеллекта стремительно расширяется в течение последних трех лет". Касым-Жомарт Токаев

По информации Yandex, количество пользователей одного из его приложений на казахском языке увеличилось на 30% по сравнению с 2025 годом.

Также в прошлом году Google включил казахский язык в свою языковую модель Gemini.

"Безусловно, все это стало возможным благодаря системным мерам по укреплению научного потенциала казахского языка. Как говорится, "Алтын шыққан жерді белден қаз" ("Куй железо, пока горячо"). Нам предстоит продолжить и наращивать столь важную работу в данном направлении". Касым-Жомарт Токаев

Во время выступления он также указал, что в соответствии с Конституцией защита Независимости, Суверенитета, территориальной целостности государства, законных прав и свобод граждан признаны высшими, священными ценностями. Независимость для Казахстана – превыше всего.