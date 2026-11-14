Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту ОАЭ

Глава государства направил телеграмму соболезнования шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну. Об этом 13 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну в связи с трагическим дорожно-транспортным происшествием в эмирате Фуджейра, повлекшим человеческие жертвы.

"Глава государства передал слова сочувствия родным и близким погибших, выразив солидарность с братским народом Объединенных Арабских Эмиратов, и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в сообщении.

По данным Emirates News Agency, ночью 12 ноября 2026 года в эмирате Фуджейра произошла страшная авария с участием 18 автомобилей и пяти грузовиков. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 14 человек, еще 30 пострадали.

По сообщениям местной полиции, водитель одного из грузовиков потерял управление, врезался в несколько автомобилей, после чего грузовик перевернулся и загорелся, а огонь перекинулся на другие машины. 15 пострадавших уже выписали из больниц, остальные продолжают получать медицинскую помощь.

13 ноября 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе оперативного совещания Совета Безопасности поручил правительству и контролирующим органам представить конкретные предложения по резкому снижению коррупционных правонарушений.