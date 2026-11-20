Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на третьем Форуме работников сельского хозяйства озвучил казахскую пословицу, которая звучит, как "Еңбек төрге оздырады" ("Труд ведет к почету"), сообщает Zakon.kz.

По его словам, Казахстан вступает в эпоху подъема и расцвета благодаря людям, которые добросовестно трудятся и ответственно относятся к своему делу.

"Мы – созидательная и прогрессивная нация. Мы всегда смотрим вперед и ставим перед собой высокие цели во имя будущего страны. Как глава государства я считаю своим священным долгом оставаться верным этим устремлениям. Яркое тому подтверждение – программа "Народное строительство", о запуске которой я объявил в недавнем Послании. Таким образом был дан старт масштабному строительству на просторах благодатной казахской степи". Касым-Жомарт Токаев

По своим масштабам предстоящая стройка поистине грандиозна и уникальна.

"Во всех регионах будут построены поликлиники, больницы, детские сады, школы, объекты культуры и спорта, то есть важнейшие объекты социальной инфраструктуры, благодаря которым будет повышаться качество жизни наших граждан. Будут проложены качественные дороги, построены атомные, гидро- и тепловые электростанции, а также центры обработки данных (ЦОДы)". Касым-Жомарт Токаев

Таким образом, продолжил он, несомненно, существенно изменится облик страны и структура ее экономики.

"Как вы знаете, в нашей истории еще не было строительства такого масштаба, которое одновременно охватило бы все отрасли и регионы. "Народная стройка" станет проектом, который получит поддержку нашего народа и откроет новые возможности для развития страны. Промышленные предприятия и отечественные предприниматели примут активное участие в общенациональном проекте. Будут созданы новые рабочие места, вырастут доходы граждан, повысится качество их жизни. В конечном счете эффект "Народной стройки" ощутит каждый казахстанец, особенно подрастающее поколение. Поэтому под патриотическим лозунгом "Строить, еще раз строить!" мы общими усилиями построим Справедливый Казахстан на благо всего общества. Я в этом твердо убежден". Касым-Жомарт Токаев

Само название "Народная стройка", как подчеркивает президент, отражает ее главную идею: она начинает свой путь во имя народа и объединит в едином созидательном порыве всех граждан.

"Это поистине общенациональная задача, нацеленная на благополучие будущих поколений. Наш достойный ответ на вызовы быстро меняющегося нестабильного мира: "Строить, еще раз строить!" Уверен, это наиболее разумный, рациональный путь к обеспечению безопасности нашего государства, всех граждан страны в условиях надвигающейся геополитической и экономической неопределенности. В рамках этой содержательной программы будет создана инфраструктура, необходимая сельским населенным пунктам, фермерским хозяйствам и другим объектам агропромышленного комплекса". Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава Казахстана заявил, что этот форум по праву можно назвать событием общенационального масштаба.