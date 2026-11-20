Азамат Кескинбаев освобожден от должности заведующего отделом развития транспортно-логистической отрасли Администрации президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 20 ноября 2026 года, из заявления пресс-службы Акорды.

"Распоряжением главы государства Кескинбаев Азамат Бахитжанович освобожден от должности заведующего Отделом развития транспортно-логистической отрасли Администрации Президента Республики Казахстан", – говорится в официальной публикации.

Азамат Кескинбаев родился в 1986 году в Туркестанской области, Отрарском районе, в селе Шаульдер.

В 2009 году окончил МГУ им. М.В.Ломоносова по специальности "Математика". В 2011 году получил степень магистра экономики в НИУ "Высшая школа экономики" в Москве. В 2025 году получил степень магистра по совместной программе "Executive MBA" Назарбаев Университета и Duke University.

С 2011 по 2015 год руководил командой по разработке алгоритмической торговли в одной из московских групп компаний.

В 2015-2020 годах работал в АО "Казпочта", где занимал должности главного менеджера, директора департаментов стратегии, экономического анализа и расширенной аналитики.

В 2020-2022 годах возглавлял направление финансового анализа в ForteBank.

С 2022 по 2025 год занимал должность управляющего директора по финансам и входил в правление АО "Казпочта".

23 декабря 2025 года был назначен заведующим отделом транспортно-логистической отрасли АП Казахстана.