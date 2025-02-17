Даурен Ергарин сменил Алексея Калайчиди в должности заведующего Отделом правоохранительной системы АП РК
Соответствующие распоряжения 17 февраля 2025 года подписал Касым-Жомарт Токаев:
- Распоряжением главы государства Калайчиди Алексей Дмитриевич освобожден от должности заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации президента Республики Казахстан.
- Распоряжением главы государства Ергарин Даурен Тлекович назначен заведующим Отделом правоохранительной системы Администрации президента Республики Казахстан.
Алексей Калайчиди родился 3 января 1963 года в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области. В 1985 году окончил Фрунзенский политехнический институт по специальности "горный инженер", в 2008 году – Карагандинский государственный университет им. Е.Букетова по специальности "юрист". Имеет специальное звание генерал-майор полиции (с 04.05.2020 г.).
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Трудовую деятельность начал с должности мастера спецуправления №93 города Токмак Киргизской ССР, инженера ГПИ "Южгорсельпроект" в Шымкенте (1985-1989). Был слушателем Высших академических курсов МВД СССР (1989-1990), оперуполномоченным уголовного розыска, начальником отдела ДВД Южно-Казахстанской области (1990-1998), замначальника управления, начальником управления Комитета административной полиции МВД (1998-2005), руководителем юридической службы, начальником инспекции по личному составу МВД (2005-2006), замначальника ДВД Жамбылской области по воспитательной и кадровой работе (2006-2008). Затем стал инспектором, заведующим сектором, заместителем заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации президента РК (2008-2016), заведующим Отделом правоохранительной системы АП РК (2016-2019), замминистра внутренних дел (2019-2021), заведующий Отделом безопасности и правопорядка АП РК (с июля 2021 года по 31 августа 2023-го).
Должность заведующего Отделом правоохранительной системы АП РК занимал с 1 сентября 2023 года.
Даурен Ергарин родился 10 января 1982 года Западно-Казахстанской области. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет им. А.С. Пушкина (2002), Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова (2006).
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Трудовую деятельность начал со службы на различных оперативных и руководящих должностях Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Западно-Казахстанской области и Алматинской области (2004-2012). После, с 2015 по июль 2024 года, занимал различные должности в Антикоррупционной службе.
До нового назначения, с июля 2024 года, он был заместителем заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации президента РК.
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