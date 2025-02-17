Даурен Ергарин сменил Алексея Калайчиди в должности заведующего Отделом правоохранительной системы АП РК

Алексей Калайчиди освобожден от должности заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации президента Казахстана. На его место назначен Даурен Ергарин, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие распоряжения 17 февраля 2025 года подписал Касым-Жомарт Токаев:

Распоряжением главы государства Калайчиди Алексей Дмитриевич освобожден от должности заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации президента Республики Казахстан.

Распоряжением главы государства Ергарин Даурен Тлекович назначен заведующим Отделом правоохранительной системы Администрации президента Республики Казахстан.

Алексей Калайчиди родился 3 января 1963 года в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области. В 1985 году окончил Фрунзенский политехнический институт по специальности "горный инженер", в 2008 году – Карагандинский государственный университет им. Е.Букетова по специальности "юрист". Имеет специальное звание генерал-майор полиции (с 04.05.2020 г.).

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Трудовую деятельность начал с должности мастера спецуправления №93 города Токмак Киргизской ССР, инженера ГПИ "Южгорсельпроект" в Шымкенте (1985-1989). Был слушателем Высших академических курсов МВД СССР (1989-1990), оперуполномоченным уголовного розыска, начальником отдела ДВД Южно-Казахстанской области (1990-1998), замначальника управления, начальником управления Комитета административной полиции МВД (1998-2005), руководителем юридической службы, начальником инспекции по личному составу МВД (2005-2006), замначальника ДВД Жамбылской области по воспитательной и кадровой работе (2006-2008). Затем стал инспектором, заведующим сектором, заместителем заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации президента РК (2008-2016), заведующим Отделом правоохранительной системы АП РК (2016-2019), замминистра внутренних дел (2019-2021), заведующий Отделом безопасности и правопорядка АП РК (с июля 2021 года по 31 августа 2023-го).

Должность заведующего Отделом правоохранительной системы АП РК занимал с 1 сентября 2023 года.

Даурен Ергарин родился 10 января 1982 года Западно-Казахстанской области. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет им. А.С. Пушкина (2002), Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова (2006).

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Трудовую деятельность начал со службы на различных оперативных и руководящих должностях Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Западно-Казахстанской области и Алматинской области (2004-2012). После, с 2015 по июль 2024 года, занимал различные должности в Антикоррупционной службе.

До нового назначения, с июля 2024 года, он был заместителем заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации президента РК.

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Ранее Касым-Жомарт Токаев освободил Нурдаулета Толеева от должности заведующего Общим отделом Администрации президента РК. На этом посту его сменил Ербол Адаев.