#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
495.28
518.41
5.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
495.28
518.41
5.44
Политика

Даурен Ергарин сменил Алексея Калайчиди в должности заведующего Отделом правоохранительной системы АП РК

Подписание законов, назначения, назначение, президент подписал, подписание документов, подписание, документы, подписание документа, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 09:05 Фото: Zakon.kz
Алексей Калайчиди освобожден от должности заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации президента Казахстана. На его место назначен Даурен Ергарин, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие распоряжения 17 февраля 2025 года подписал Касым-Жомарт Токаев:

  • Распоряжением главы государства Калайчиди Алексей Дмитриевич освобожден от должности заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации президента Республики Казахстан.
  • Распоряжением главы государства Ергарин Даурен Тлекович назначен заведующим Отделом правоохранительной системы Администрации президента Республики Казахстан.

Алексей Калайчиди родился 3 января 1963 года в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области. В 1985 году окончил Фрунзенский политехнический институт по специальности "горный инженер", в 2008 году – Карагандинский государственный университет им. Е.Букетова по специальности "юрист". Имеет специальное звание генерал-майор полиции (с 04.05.2020 г.).

Фото: akorda.kz

Трудовую деятельность начал с должности мастера спецуправления №93 города Токмак Киргизской ССР, инженера ГПИ "Южгорсельпроект" в Шымкенте (1985-1989). Был слушателем Высших академических курсов МВД СССР (1989-1990), оперуполномоченным уголовного розыска, начальником отдела ДВД Южно-Казахстанской области (1990-1998), замначальника управления, начальником управления Комитета административной полиции МВД (1998-2005), руководителем юридической службы, начальником инспекции по личному составу МВД (2005-2006), замначальника ДВД Жамбылской области по воспитательной и кадровой работе (2006-2008). Затем стал инспектором, заведующим сектором, заместителем заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации президента РК (2008-2016), заведующим Отделом правоохранительной системы АП РК (2016-2019), замминистра внутренних дел (2019-2021), заведующий Отделом безопасности и правопорядка АП РК (с июля 2021 года по 31 августа 2023-го).

Должность заведующего Отделом правоохранительной системы АП РК занимал с 1 сентября 2023 года.

Даурен Ергарин родился 10 января 1982 года Западно-Казахстанской области. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет им. А.С. Пушкина (2002), Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова (2006).

Фото: Instagram/prokadrykz

Трудовую деятельность начал со службы на различных оперативных и руководящих должностях Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Западно-Казахстанской области и Алматинской области (2004-2012). После, с 2015 по июль 2024 года, занимал различные должности в Антикоррупционной службе.

До нового назначения, с июля 2024 года, он был заместителем заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации президента РК.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 09:05
Ерулан Жамаубаев назначен первым заместителем председателя Нацбанка
, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 09:05

Ранее Касым-Жомарт Токаев освободил Нурдаулета Толеева от должности заведующего Общим отделом Администрации президента РК. На этом посту его сменил Ербол Адаев.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Токаев освободил от должности Нурдаулета Толеева
Политика
09:02, Сегодня
Токаев освободил от должности Нурдаулета Толеева
Ерулан Жамаубаев назначен первым заместителем председателя Нацбанка
Политика
09:01, Сегодня
Ерулан Жамаубаев назначен первым заместителем председателя Нацбанка
Токаев направил телеграмму поздравления президенту Сербии
Политика
12:04, 15 февраля 2025
Токаев направил телеграмму поздравления президенту Сербии
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: