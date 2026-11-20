Глава государства принял председателя Комитета национальной безопасности Марата Ирменова. Об этом 20 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

Президент заслушал доклад о проводимой работе по обеспечению национальной безопасности и задачах на предстоящий период.

В рамках исполнения поручений по итогам совещания с руководством Комитета национальной безопасности Касым-Жомарт Токаев был информирован о мерах по реформированию и повышению эффективности деятельности органов национальной безопасности.

По итогам встречи президент дал ряд поручений.

Ранее глава государства освободил Ермека Сагимбаева от должности главы КНБ. На этом посту его сменил Марат Ирменов.