Токаев принял нового председателя КНБ
Фото: akorda.kz
Глава государства принял председателя Комитета национальной безопасности Марата Ирменова. Об этом 20 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.
Президент заслушал доклад о проводимой работе по обеспечению национальной безопасности и задачах на предстоящий период.
В рамках исполнения поручений по итогам совещания с руководством Комитета национальной безопасности Касым-Жомарт Токаев был информирован о мерах по реформированию и повышению эффективности деятельности органов национальной безопасности.
По итогам встречи президент дал ряд поручений.
Ранее глава государства освободил Ермека Сагимбаева от должности главы КНБ. На этом посту его сменил Марат Ирменов.
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