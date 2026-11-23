Новый исторический цикл – новые задачи: Токаев создал экспертную группу по стратегическому развитию
По данным пресс-службы Акорды за 23 ноября 2026 года, экспертная группа по вопросам стратегического развития – консультативно-совещательный орган при президенте, создаваемый в целях экспертной проработки концептуальных подходов и приоритетов долгосрочного развития РК.
Основными задачами экспертной группы являются определение и экспертная проработка концептуальных подходов, обсуждение результатов аналитических, социологических и форсайт-исследований.
Рабочим органом экспертной группы является Казахстанский институт стратегических исследований при президенте РК.
Заседания экспертной группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
К участию в заседаниях могут привлекаться представители государственных органов, научных организаций, экспертного сообщества, бизнеса, гражданского общества и иные специалисты, не входящие в состав экспертной группы.
Состав экспертной группы по вопросам стратегического развития при президенте Казахстана
- Карин Ерлан Тынымбайулы – вице-президент Казахстана, руководитель.
- Балаева Аида Галымовна – заместитель председателя Совета Безопасности РК, заместитель руководителя.
- Иргалиев Асет Арманович – советник президента – председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, заместитель руководителя.
- Шаймарданов Жандос Нурланович – директор государственного учреждения "Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан", секретарь.
Члены экспертной группы
- Закиева Динара Болатовна – заместитель председателя Курултая РК, Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане.
- Нурбек Саясат – министр науки и высшего образования РК.
- Ахмедиев Дархан Мейрамулы – депутат Курултая РК, председатель Комитета по цифровизации, инновациям и науке.
- Джаманкулова Карлыгаш Калибековна – депутат Курултая РК.
- Нурмухамедов Бурихан Жолбарисович – депутат Курултая РК.
- Сарым Айдос Әміроллаұлы – депутат Курултая РК.
- Шибутов Марат Максумович – депутат Курултая РК.
- Кенжеханұлы Рауан – член Қазақстан Халық Кеңесі, президент общественного объединения "Международное общество "Қазақ тілі".
- Мусин Багдат Батырбекович – член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель правления акционерного общества "Казахтелеком".
- Мухамеджанов Евгений Викторович – член Қазақстан Халық Кеңесі, член Общественного совета города Алматы, основатель проекта ECO Network.
- Мухтарова Найла Алтаевна – член Қазақстан Халық Кеңесі, директор товарищества с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский центр "Молодежь".
- Садвокасова Айгуль Какимбековна – член Қазақстан Халық Кеңесі, директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт философии, политологии и религиоведения".
- Искакова Жулдызай Амангельдиновна – член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель правления некоммерческого акционерного общества "Казахстанский институт общественного развития".
- Абишев Газиз – директор товарищества с ограниченной ответственностью Metropolitan information group.
- Баткеев Биржан Бакытбекович – председатель правления акционерного общества "Институт экономических исследований".
- Бектуров Ренат Нурмолдаевич – управляющий Международным финансовым центром "Астана".
- Буранбаев Ануар Булатович – партнер товарищества с ограниченной ответственностью "Центр исследований и консалтинга".
- Гумаров Эльдар Мухтарович – председатель правления акционерного общества "Казахстанский центр индустрии и экспорта QazIndustry.
- Досымбеков Ерлан Беркинович – управляющий партнер Ernst & Young в странах Кавказа и Центральной Азии, председатель правления ассоциации "Казахстанский Совет иностранных инвесторов".
- Дулат Ерзат – сооснователь Higgsfield AI.
- Жаиков Куаныш Маратович – руководитель аналитического центра Desht.
- Илеуова Гульмира Токшалыковна – президент общественного фонда "Центр социальных и политических исследований "Стратегия".
- Мецик Олег Игоревич – специалист по форсайтам, директор товарищества с ограниченной ответственностью "Региональный центр бережливых технологий" СИМКОН.
- Муханов Максат Нурдаулетович – вице-президент общественного фонда "Институт актуальной политики".
- Нургалиева Мадина Маратовна – директор частного учреждения "Институт общественной политики".
- Сагынбаева Аяулым Зарлыкановна – руководитель Центра анализа и прогнозирования демографических процессов республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Информационно-вычислительный центр" Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан".
- Сакенов Олжас Берлесович – заместитель директора республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр развития высшего образования".
- Чеботарев Андрей Евгеньевич – директор частного учреждения "Центр актуальных исследований "Альтернатива".
- Шукижанова Динара Аманжеловна – президент акционерного общества "АгромашХолдинг KZ".
Немного ранее мы сообщали, что к Архиву президента присоединили Президентский центр. Об этом следует из указа Касым-Жомарта Токаева от 5 ноября 2026 года "О некоторых вопросах Архива Президента Республики Казахстан".