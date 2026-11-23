Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение "Об Экспертной группе по вопросам стратегического развития при Президенте Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды за 23 ноября 2026 года, экспертная группа по вопросам стратегического развития – консультативно-совещательный орган при президенте, создаваемый в целях экспертной проработки концептуальных подходов и приоритетов долгосрочного развития РК .

Основными задачами экспертной группы являются определение и экспертная проработка концептуальных подходов, обсуждение результатов аналитических, социологических и форсайт-исследований.

Рабочим органом экспертной группы является Казахстанский институт стратегических исследований при президенте РК.

Заседания экспертной группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

К участию в заседаниях могут привлекаться представители государственных органов, научных организаций, экспертного сообщества, бизнеса, гражданского общества и иные специалисты, не входящие в состав экспертной группы.

Состав экспертной группы по вопросам стратегического развития при президенте Казахстана

Карин Ерлан Тынымбайулы – вице-президент Казахстана, руководитель.

Балаева Аида Галымовна – заместитель председателя Совета Безопасности РК, заместитель руководителя.

Иргалиев Асет Арманович – советник президента – председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, заместитель руководителя.

Шаймарданов Жандос Нурланович – директор государственного учреждения "Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан", секретарь.

Члены экспертной группы

Закиева Динара Болатовна – заместитель председателя Курултая РК, Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане.

Нурбек Саясат – министр науки и высшего образования РК.

Ахмедиев Дархан Мейрамулы – депутат Курултая РК, председатель Комитета по цифровизации, инновациям и науке.

Джаманкулова Карлыгаш Калибековна – депутат Курултая РК.

Нурмухамедов Бурихан Жолбарисович – депутат Курултая РК.

Сарым Айдос Әміроллаұлы – депутат Курултая РК.

Шибутов Марат Максумович – депутат Курултая РК.

Кенжеханұлы Рауан – член Қазақстан Халық Кеңесі, президент общественного объединения "Международное общество "Қазақ тілі".

Мусин Багдат Батырбекович – член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель правления акционерного общества "Казахтелеком".

Мухамеджанов Евгений Викторович – член Қазақстан Халық Кеңесі, член Общественного совета города Алматы, основатель проекта ECO Network.

Мухтарова Найла Алтаевна – член Қазақстан Халық Кеңесі, директор товарищества с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский центр "Молодежь".

Садвокасова Айгуль Какимбековна – член Қазақстан Халық Кеңесі, директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт философии, политологии и религиоведения".

Искакова Жулдызай Амангельдиновна – член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель правления некоммерческого акционерного общества "Казахстанский институт общественного развития".

Абишев Газиз – директор товарищества с ограниченной ответственностью Metropolitan information group.

Баткеев Биржан Бакытбекович – председатель правления акционерного общества "Институт экономических исследований".

Бектуров Ренат Нурмолдаевич – управляющий Международным финансовым центром "Астана".

Буранбаев Ануар Булатович – партнер товарищества с ограниченной ответственностью "Центр исследований и консалтинга".

Гумаров Эльдар Мухтарович – председатель правления акционерного общества "Казахстанский центр индустрии и экспорта QazIndustry.

Досымбеков Ерлан Беркинович – управляющий партнер Ernst & Young в странах Кавказа и Центральной Азии, председатель правления ассоциации "Казахстанский Совет иностранных инвесторов".

Дулат Ерзат – сооснователь Higgsfield AI.

Жаиков Куаныш Маратович – руководитель аналитического центра Desht.

Илеуова Гульмира Токшалыковна – президент общественного фонда "Центр социальных и политических исследований "Стратегия".

Мецик Олег Игоревич – специалист по форсайтам, директор товарищества с ограниченной ответственностью "Региональный центр бережливых технологий" СИМКОН.

Муханов Максат Нурдаулетович – вице-президент общественного фонда "Институт актуальной политики".

Нургалиева Мадина Маратовна – директор частного учреждения "Институт общественной политики".

Сагынбаева Аяулым Зарлыкановна – руководитель Центра анализа и прогнозирования демографических процессов республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Информационно-вычислительный центр" Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан".

Сакенов Олжас Берлесович – заместитель директора республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр развития высшего образования".

Чеботарев Андрей Евгеньевич – директор частного учреждения "Центр актуальных исследований "Альтернатива".

Шукижанова Динара Аманжеловна – президент акционерного общества "АгромашХолдинг KZ".

Немного ранее мы сообщали, что к Архиву президента присоединили Президентский центр. Об этом следует из указа Касым-Жомарта Токаева от 5 ноября 2026 года "О некоторых вопросах Архива Президента Республики Казахстан".