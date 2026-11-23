Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 23 ноября 2026 года, принял председателя Курултая Айбека Дәдебай, сообщает Zakon.kz.

Известно, что Токаев был проинформирован о текущих итогах работы Курултая и деятельности партии Әділет.

Так, председатель Курултая сообщил, что депутатами принято 18 законов, на рассмотрении находится 38 законопроектов.

Особое внимание, по его словам, уделяется законодательному обеспечению задач, поставленных президентом на открытии первой сессии Курултая и в Послании народу Казахстана.

Ведется подготовка нового Гражданского кодекса, прорабатываются инициативы по защите прав детей, поддержке педагогов и медицинских работников, а также другим социально значимым направлениям.

Также сказано, что принят республиканский бюджет на 2027-2029 годы, в котором по инициативе депутатов дополнительно предусмотрено 47 млрд тенге на реализацию 52 инфраструктурных проектов в регионах. Средства будут направлены на модернизацию систем тепло-, электро-, газо- и водоснабжения, а также развитие социальной инфраструктуры.

Отдельно были представлены меры по усилению парламентского контроля за исполнением принятых законов. В частности, утверждены правила мониторинга законодательства, предусматривающие оценку эффективности правоприменительной практики и результатов принимаемых решений. Продолжается внедрение системы e-Quryltai и технологий искусственного интеллекта для анализа законопроектов, выявления правовых противоречий и потенциальных рисков.

Далее в ходе встречи обсуждены перспективы укрепления обратной связи с населением через Общественную приемную Курултая и систему e-Otinish. Поднимаемые гражданами вопросы учитываются при подготовке законодательных инициатив. Всего с начала сессии направлено 111 депутатских запросов по актуальным социально-экономическим проблемам.

Айбек Дәдебай также сообщил о расширении диалога с экспертным сообществом, общественными организациями, регионами и международными партнерами. Создан Совет по взаимодействию с маслихатами, налажено сотрудничество с ЮНИСЕФ по вопросам защиты прав детей. На площадке Межпарламентского союза в Женеве представлена платформа искусственного интеллекта AI-Quryltai.

Главе государства также была представлена информация о деятельности партии Әділет.

Партией совместно с правительством разработан проект Дорожной карты по реализации предвыборной программы на 2026-2031 годы, включающей 303 мероприятия. Для контроля их исполнения внедряются цифровые инструменты мониторинга.

В общественные приемные партии поступило более 14 тысяч обращений, свыше 8,3 тысячи из которых получили положительное решение. В рамках партийного контроля проверено около 300 объектов социальной инфраструктуры, устранено почти 80% выявленных нарушений. По проекту "Қарызсыз қоғам" помощь оказана более 12 тысячам граждан.

В партии внедрена цифровая система "Әділет.365" позволяющая отслеживать наказы избирателей и исполнение поручений.

В завершение встречи обсуждены приоритеты дальнейшей законодательной и партийной работы с акцентом на реализацию поручений главы государства, выполнение предвыборных обязательств и принятие конкретных решений, направленных на повышение благосостояния граждан.

Ранее Токаев подписал распоряжение "Об Экспертной группе по вопросам стратегического развития при Президенте Республики Казахстан".

