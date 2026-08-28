Президент предложил Айбека Дадебая на пост председателя Курултая

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 августа 2026 года выдвинул кандидатуру на пост председателя Курултая, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, в соответствии с Новой Конституцией необходимо принять ряд процедурных решений для того, чтобы институты власти могли приступить к своей деятельности.

"Прежде всего, необходимо избрать руководство Курултая и сформировать его структуру. Как вам известно, в соответствии с 57 статьей Конституции президент выдвигает кандидатуру на должность председателя Курултая. Я предлагаю кандидатуру Дадебая Айбека Аркабайулы на эту ответственную должность. Вы его хорошо знаете. Он долгое время проработал в системе государственного управления, обладает большим опытом. Он на деле доказал, что является образованным, патриотичным и ответственным гражданином. Поэтому, я считаю его достойным этой должности. Прошу депутатов Курултая поддержать кандидатуру Дадебая Айбека Аркабайулы", – сказал президент.

Также в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев озвучил основные направления предстоящей работы правительства и Курултая.

Айбек Дадебай возглавляет партию "Әділет".