Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за визит в Москву и подчеркнул динамичный характер развития двусторонних отношений, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.





"Мы регулярно встречаемся и в Казахстане, и в России, на площадках различных международных мероприятий. В этот раз Вы согласились приехать к нам в качестве главного гостя на конференцию, организуемую Сбербанком в области развития искусственного интеллекта. Знаю, что Вы много внимания уделяете развитию информационных технологий в Казахстане. Уверен, Вам будет интересно: у нас будет возможность послушать и специалистов, и пообщаться с молодыми людьми – школьниками, студентами, поговорить о сотрудничестве в высокотехнологичных отраслях между Россией и Казахстаном в целом и в области искусственного интеллекта в частности. Товарооборот у нас растет хорошими темпами, уже продвигается к 30 млрд долларов. В национальных валютах осуществляются расчеты, тоже уже объем большой – 90 с лишним процентов. Межправкомиссия работает активно с обеих сторон. В общем, все двигается хорошим темпом, на хорошем уровне находится. И наши регулярные встречи создают, мне кажется, определенную атмосферу, придают динамику всему этому процессу", – сказал президент России.

Главы государств обсудили вопросы дальнейшего развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также реализации совместных проектов в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

Ранее Токаев оценил итоги встречи Путина с Трампом и Си Цзиньпином.