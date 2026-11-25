Токаев оценил итоги встречи Путина с Трампом и Си Цзиньпином

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев на встрече с Владимиром Путиным подчеркнул, что Казахстан и Россия активно работают над расширением торгово-экономических связей, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда. "Что касается торговли, совершенно правильно Вы сказали, мы уверенно двигаемся в сторону отметки 30 млрд долларов. Межправительственная комиссия занимается реализацией итогов вашего государственного визита в мае этого года в Казахстан. Он был чрезвычайно насыщенным с точки зрения подписанных важных документов. Еще одна цифра: в повестке дня 178 проектов было до недавнего времени, из них 124 уже реализованы, остальные проекты находятся в стадии реализации или близки к завершению. Это тоже говорит о том, что динамика взаимоотношений очень высокая", – заметил президент Казахстана. Глава государства также прокомментировал итоги трехсторонней встречи председателя КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Шэньчжэне. "Я не могу не поздравить с успехом вашего недавнего визита в Китай и участием в саммите, который проходил в городе Шэньчжэне. И, конечно же, это заседание "тройки". Я смотрел и радовался за Россию, которая именно в этот очень сложный период развития истории, когда геополитика, как говорится, пустилась в пляс, то есть является абсолютно нестабильной, вышла на первый план в качестве великой державы. И, конечно же, это огромная заслуга президента России в Вашем лице, Владимир Владимирович. Я этому обстоятельству искренне рад. Россия – великая держава, и была принята Декларация, абсолютно оптимальная по своему содержанию и, конечно же, значению, потому что большего ожидать в этом современном мире было бы нереалистично. Я так понимаю, Вы сами приняли участие в ее разработке, потому что стилистика и содержание были мне знакомы. Часто говорили о тех моментах, которые вошли в качестве основных пунктов этого документа. Это, конечно же, достаточно большое достижение российской дипломатии и великого Российского государства", – считает Касым-Жомарт Токаев. Ранее Токаев рассказал Путину, каких успехов Казахстан достиг в сфере цифровизации.

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