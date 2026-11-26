Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 26 ноября 2026 года, подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, комиссия по вопросам реформирования государственного управления создана в целях выработки направлений и подходов к реформированию системы государственного управления, а также рассмотрения системных предложений для разработки Комплексного плана реформирования государственного управления в Казахстане.

Рабочим органом Комиссии определено Агентство по стратегическому планированию и реформам РК.

Известно, что в состав комиссии вошли руководители государственных органов, депутаты Курултая и члены Қазақстан Халық Кеңесі.

К участию в заседаниях могут привлекаться представители заинтересованных центральных государственных и местных исполнительных органов, а также других организаций.

Состав

Скляр Роман Васильевич – руководитель Администрации президента РК, председатель.

Иргалиев Асет Арманович – советник президента – председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, заместитель председателя.

Смаилов Алихан Асханович – председатель Высшей аудиторской палаты.

Койшыбаев Галымжан Тельманович – заместитель премьер-министра – руководитель Аппарата правительства РК.

Жумангарин Серик Макашевич – заместитель премьер-министра – министр национальной экономики.

Мадиев Жаслан Хасенович – заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития.

Жиенбаев Ержан Нурланович – заместитель руководителя Администрации президента РК.

Есекеев Куанышбек Бакытбекович – помощник президента РК.

Жазықбай Дархан Медеғалиұлы – председатель Агентства РК по делам государственной службы.

Сарсембаев Ерлан Жаксылыкович – министр юстиции.

Касымбек Женис Махмудулы – аким Астаны.

Ахметжанов Марат Муратович – аким Акмолинской области.

Сатыбалды Дархан Амангелдыулы – аким Алматы.

Акчулаков Болат Уралович – аким Атырауской области.

Байманов Шахмардан Аскарович – депутат Курултая, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности.

Есимханов Сунгат Куатович – депутат Курултая, заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности и энергетике.

Каринова Шолпан Танаткызы – депутат Курултая, член Комитета по социально-культурному развитию.

Смышляева Екатерина Васильевна – депутат Курултая, заместитель председателя Комитета по цифровизации, инновациям и науке.

Лукин Андрей Иванович – член Қазақстан Халық Кеңесі.

Мусин Багдат Батырбекович – член Қазақстан Халық Кеңесі.

Шаимова Айгуль Амантаевна – заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, секретарь.

Днем ранее, 25 ноября 2026 года, Токаев подписал указ "О Государственной комиссии по контролю над расходованием средств, выделенных на реализацию программы инфраструктурной модернизации "Халықтық құрылыс". О том, кто вошел в состав госкомиссии по "Народной стройке", можно прочитать по этой ссылке.