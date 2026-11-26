Токаев утвердил состав комиссии по вопросам реформирования госуправления
По данным пресс-службы Акорды, комиссия по вопросам реформирования государственного управления создана в целях выработки направлений и подходов к реформированию системы государственного управления, а также рассмотрения системных предложений для разработки Комплексного плана реформирования государственного управления в Казахстане.
Рабочим органом Комиссии определено Агентство по стратегическому планированию и реформам РК.
Известно, что в состав комиссии вошли руководители государственных органов, депутаты Курултая и члены Қазақстан Халық Кеңесі.
К участию в заседаниях могут привлекаться представители заинтересованных центральных государственных и местных исполнительных органов, а также других организаций.
Состав
- Скляр Роман Васильевич – руководитель Администрации президента РК, председатель.
- Иргалиев Асет Арманович – советник президента – председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, заместитель председателя.
- Смаилов Алихан Асханович – председатель Высшей аудиторской палаты.
- Койшыбаев Галымжан Тельманович – заместитель премьер-министра – руководитель Аппарата правительства РК.
- Жумангарин Серик Макашевич – заместитель премьер-министра – министр национальной экономики.
- Мадиев Жаслан Хасенович – заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития.
- Жиенбаев Ержан Нурланович – заместитель руководителя Администрации президента РК.
- Есекеев Куанышбек Бакытбекович – помощник президента РК.
- Жазықбай Дархан Медеғалиұлы – председатель Агентства РК по делам государственной службы.
- Сарсембаев Ерлан Жаксылыкович – министр юстиции.
- Касымбек Женис Махмудулы – аким Астаны.
- Ахметжанов Марат Муратович – аким Акмолинской области.
- Сатыбалды Дархан Амангелдыулы – аким Алматы.
- Акчулаков Болат Уралович – аким Атырауской области.
- Байманов Шахмардан Аскарович – депутат Курултая, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности.
- Есимханов Сунгат Куатович – депутат Курултая, заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности и энергетике.
- Каринова Шолпан Танаткызы – депутат Курултая, член Комитета по социально-культурному развитию.
- Смышляева Екатерина Васильевна – депутат Курултая, заместитель председателя Комитета по цифровизации, инновациям и науке.
- Лукин Андрей Иванович – член Қазақстан Халық Кеңесі.
- Мусин Багдат Батырбекович – член Қазақстан Халық Кеңесі.
- Шаимова Айгуль Амантаевна – заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, секретарь.
Днем ранее, 25 ноября 2026 года, Токаев подписал указ "О Государственной комиссии по контролю над расходованием средств, выделенных на реализацию программы инфраструктурной модернизации "Халықтық құрылыс". О том, кто вошел в состав госкомиссии по "Народной стройке", можно прочитать по этой ссылке.