Совбез, КНБ, ВАП, АФМ, ГП и общественники: кто вошел в состав госкомиссии по "Народной стройке"
Согласно данным Акорды за 25 ноября 2026 года, задачами госкомиссии являются обеспечение своевременной и качественной реализации проектов программы, минимизация бюджетных рисков и неэффективного использования выделенных средств.
Контролю подлежат все этапы реализации программы от планирования и распределения средств до фактического ввода в эксплуатацию. Госкомиссия будет проводить мониторинг сроков, стоимости и законности государственных закупок, выявлять проекты с повышенными рисками и вырабатывать меры по их устранению.
Теперь ежеквартальный и годовой отчеты по итогам мониторинга реализации программы будут предоставляться президенту РК.
Рабочим органом госкомиссии определена Высшая аудиторская палата (ВАП).
В состав комиссии вошли руководители уполномоченных государственных органов, депутаты Курултая, члены Қазақстан Халық Кеңесі, журналисты, общественные деятели, эксперты, представители регионов и бизнес-сообщества.
Состав
- Председатель Высшей аудиторской палаты, председатель комиссии.
- Помощник президента РК по экономическим вопросам, заместитель председателя комиссии.
- Руководитель Аппарата Совета безопасности РК.
- Первый заместитель премьер-министра Казахстана.
- Председатель Агентства РК по финансовому мониторингу.
- Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.
- Заместитель Генерального прокурора РК.
- Заместитель рредседателя Комитета национальной безопасности.
- Заместитель председателя Национального банка РК.
Также председатели маслихатов столицы, областей и городов республиканского значения.
- Аймурзина Айнур Женисбековна – директор частного фонда "Dos.co".
- Айтуганов Кайрат Капарович – депутат Курултая РК, член Комитета по финансам и бюджету.
- Антоненко Андрей Иванович – член Қазақстан Халық Кеңесі, ветеран дипломатической службы.
- Байрамуков Ислам Ильясович – член Қазақстан Халық Кеңесі, член общественного объединения "Этнокультурное объединение карачаевцев и балкарцев Жамбылской области", заслуженный мастер спорта, серебряный призер XXVII летних Олимпийских игр.
- Баткеев Биржан Бакытбекович – председатель правления акционерного общества "Институт экономических исследований".
- Бекбауов Нұрбек Серікұлы – журналист программы "Халықтық құрылыс" на телеканале Qazaqstan.
- Беркимбаев Берик Серикович – депутат Курултая РК, член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.
- Годунова Наталья Николаевна – депутат Курултая РК, председатель Комитета по экономической политике, промышленности и энергетике.
- Есимханов Сунгат Куатович – депутат Курултая РК, заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности и энергетике.
- Жусупов Бекмурат Кыдырбаевич – член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель Общественного совета Мангистауской области.
- Захарчук Вера Николаевна – журналист программы "Народная стройка" на телеканале "24.kz".
- Зенченко Геннадий Геннадьевич – член Қазақстан Халық Кеңесі, Қазақстанның Еңбек Epi, генеральный директор коммандитного товарищества "Зенченко и компания".
- Изюмников Владимир Николаевич – лидер молодежного общественного объединения "Молодежное движение "Жаңа адамдар".
- Исмаилов Акбаржон Яхияхожаевич – член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель республиканского общественного объединения "Республиканское этнокультурное объединение таджиков".
- Каринова Шолпан Танаткызы – депутат Курултая РК, член Комитета по социально-культурному развитию.
- Ким Вера Александровна – член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель объединения юридических лиц в форме ассоциации "Национальная волонтерская сеть".
- Кунадилов Толеген Нигиметжанович – член Қазақстан Халық Кеңесі, член Общественного совета города Астаны, председатель территориального объединения профсоюзов "Профсоюзный центр города Астаны".
- Кучинская Юлия Владимировна – депутат Курултая РК, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности.
- Кажибаева Раушан Жанабергеновна – журналист, директор республиканского государственного предприятия "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан" Управления делами Президента Республики Казахстан".
- Калтаева Ляззат Молдабековна – член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель общественного объединения "Ассоциация женщин с инвалидностью "Шырак", член Комитета Организации Объединенных Наций по правам инвалидов.
- Касымбаев Мейрхат Мейрамханович – депутат Курултая РК, член Комитета по региональному и инфраструктурному развитию.
- Кожаев Марат Шадетханович – депутат Курултая РК, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности.
- Лукин Андрей Иванович – член Қазақстан Халық Кеңесі, общественный деятель.
- Манжанова Ирина Рихардовна – член Комитета строительства и жилищно-коммунального хозяйства Президиума Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен".
- Мусин Манат Айтбаевич – член Қазақстан Халық Кеңесі.
- Нуралдинов Олжас Ельтайулы – депутат Курултая РК, член Комитета по цифровизации, инновациям и науке.
- Перепечина Ольга Валентиновна – депутат Курултая РК, председатель Комитета по финансам и бюджету.
- Пономарёв Сергей Михайлович – депутат Курултая РК, член Комитета по аграрным вопросам, экологии и природным ресурсам.
- Сагинов Замир Садыкович – депутат Курултая РК, член Комитета по региональному и инфраструктурному развитию.
- Тамабек Әбілхайыр Ғалымұлы – депутат Курултая РК, член Комитета по аграрным вопросам, экологии и природным ресурсам.
- Ташкинбаев Ренат Фаритович – журналист, информационный обозреватель, автор и ведущий проекта "Другие места" на YouTube-канале.
- Ульжекова Нургуль Туленовна – член Қазақстан Халық Кеңесі, руководитель общественного фонда "Мир равных возможностей".
- Шин Андрей Антонович – предприниматель, основатель группы компаний "Шин-Лайн".
- Шиповских Геннадий Геннадиевич – член Қазақстан Халық Кеңесі, член республиканского общественного объединения "Жастар үні".
- Шони Риат Джабайұлы – журналист программы "Халықтық құрылыс" на телеканале "24.kz".
- Шужеева Азиза Тимуровна – руководитель общественного фонда "GovTech & AI Foundation", председатель правления некоммерческой организации "TechnoWomen Non-profit Organisation".
- Шунеев Салимбай Егембердиевич – председатель Координационного центра общественных советов при Министерстве культуры и информации РК.
- Чинкисбаева Лаззат Алтынбековна – член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель правления общественного фонда "Қазақстан халқына".
"Народная стройка" ("Халықтық құрылыс") – это масштабная общенациональная программа инфраструктурной модернизации Казахстана, инициированная президентом Касым-Жомартом Токаевым в ежегодном Послании народу. 2027 год объявлен в стране Годом "Народной стройки".
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