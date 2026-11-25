Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О Государственной комиссии по контролю над расходованием средств, выделенных на реализацию программы инфраструктурной модернизации "Халықтық құрылыс", сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Акорды за 25 ноября 2026 года, задачами госкомиссии являются обеспечение своевременной и качественной реализации проектов программы, минимизация бюджетных рисков и неэффективного использования выделенных средств.

Контролю подлежат все этапы реализации программы от планирования и распределения средств до фактического ввода в эксплуатацию. Госкомиссия будет проводить мониторинг сроков, стоимости и законности государственных закупок, выявлять проекты с повышенными рисками и вырабатывать меры по их устранению.

Теперь ежеквартальный и годовой отчеты по итогам мониторинга реализации программы будут предоставляться президенту РК.

Рабочим органом госкомиссии определена Высшая аудиторская палата (ВАП).

В состав комиссии вошли руководители уполномоченных государственных органов, депутаты Курултая, члены Қазақстан Халық Кеңесі, журналисты, общественные деятели, эксперты, представители регионов и бизнес-сообщества.

Состав

Председатель Высшей аудиторской палаты, председатель комиссии.

Помощник президента РК по экономическим вопросам, заместитель председателя комиссии.

Руководитель Аппарата Совета безопасности РК.

Первый заместитель премьер-министра Казахстана.

Председатель Агентства РК по финансовому мониторингу.

Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Заместитель Генерального прокурора РК.

Заместитель рредседателя Комитета национальной безопасности.

Заместитель председателя Национального банка РК.

Также председатели маслихатов столицы, областей и городов республиканского значения.

Аймурзина Айнур Женисбековна – директор частного фонда "Dos.co".

Айтуганов Кайрат Капарович – депутат Курултая РК, член Комитета по финансам и бюджету.

Антоненко Андрей Иванович – член Қазақстан Халық Кеңесі, ветеран дипломатической службы.

Байрамуков Ислам Ильясович – член Қазақстан Халық Кеңесі, член общественного объединения "Этнокультурное объединение карачаевцев и балкарцев Жамбылской области", заслуженный мастер спорта, серебряный призер XXVII летних Олимпийских игр.

Баткеев Биржан Бакытбекович – председатель правления акционерного общества "Институт экономических исследований".

Бекбауов Нұрбек Серікұлы – журналист программы "Халықтық құрылыс" на телеканале Qazaqstan.

Беркимбаев Берик Серикович – депутат Курултая РК, член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Годунова Наталья Николаевна – депутат Курултая РК, председатель Комитета по экономической политике, промышленности и энергетике.

Есимханов Сунгат Куатович – депутат Курултая РК, заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности и энергетике.

Жусупов Бекмурат Кыдырбаевич – член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель Общественного совета Мангистауской области.

Захарчук Вера Николаевна – журналист программы "Народная стройка" на телеканале "24.kz".

Зенченко Геннадий Геннадьевич – член Қазақстан Халық Кеңесі, Қазақстанның Еңбек Epi, генеральный директор коммандитного товарищества "Зенченко и компания".

Изюмников Владимир Николаевич – лидер молодежного общественного объединения "Молодежное движение "Жаңа адамдар".

Исмаилов Акбаржон Яхияхожаевич – член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель республиканского общественного объединения "Республиканское этнокультурное объединение таджиков".

Каринова Шолпан Танаткызы – депутат Курултая РК, член Комитета по социально-культурному развитию.

Ким Вера Александровна – член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель объединения юридических лиц в форме ассоциации "Национальная волонтерская сеть".

Кунадилов Толеген Нигиметжанович – член Қазақстан Халық Кеңесі, член Общественного совета города Астаны, председатель территориального объединения профсоюзов "Профсоюзный центр города Астаны".

Кучинская Юлия Владимировна – депутат Курултая РК, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности.

Кажибаева Раушан Жанабергеновна – журналист, директор республиканского государственного предприятия "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан" Управления делами Президента Республики Казахстан".

Калтаева Ляззат Молдабековна – член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель общественного объединения "Ассоциация женщин с инвалидностью "Шырак", член Комитета Организации Объединенных Наций по правам инвалидов.

Касымбаев Мейрхат Мейрамханович – депутат Курултая РК, член Комитета по региональному и инфраструктурному развитию.

Кожаев Марат Шадетханович – депутат Курултая РК, председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности.

Лукин Андрей Иванович – член Қазақстан Халық Кеңесі, общественный деятель.

Манжанова Ирина Рихардовна – член Комитета строительства и жилищно-коммунального хозяйства Президиума Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен".

Мусин Манат Айтбаевич – член Қазақстан Халық Кеңесі.

Нуралдинов Олжас Ельтайулы – депутат Курултая РК, член Комитета по цифровизации, инновациям и науке.

Перепечина Ольга Валентиновна – депутат Курултая РК, председатель Комитета по финансам и бюджету.

Пономарёв Сергей Михайлович – депутат Курултая РК, член Комитета по аграрным вопросам, экологии и природным ресурсам.

Сагинов Замир Садыкович – депутат Курултая РК, член Комитета по региональному и инфраструктурному развитию.

Тамабек Әбілхайыр Ғалымұлы – депутат Курултая РК, член Комитета по аграрным вопросам, экологии и природным ресурсам.

Ташкинбаев Ренат Фаритович – журналист, информационный обозреватель, автор и ведущий проекта "Другие места" на YouTube-канале.

Ульжекова Нургуль Туленовна – член Қазақстан Халық Кеңесі, руководитель общественного фонда "Мир равных возможностей".

Шин Андрей Антонович – предприниматель, основатель группы компаний "Шин-Лайн".

Шиповских Геннадий Геннадиевич – член Қазақстан Халық Кеңесі, член республиканского общественного объединения "Жастар үні".

Шони Риат Джабайұлы – журналист программы "Халықтық құрылыс" на телеканале "24.kz".

Шужеева Азиза Тимуровна – руководитель общественного фонда "GovTech & AI Foundation", председатель правления некоммерческой организации "TechnoWomen Non-profit Organisation".

Шунеев Салимбай Егембердиевич – председатель Координационного центра общественных советов при Министерстве культуры и информации РК.

Чинкисбаева Лаззат Алтынбековна – член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель правления общественного фонда "Қазақстан халқына".

"Народная стройка" ("Халықтық құрылыс") – это масштабная общенациональная программа инфраструктурной модернизации Казахстана, инициированная президентом Касым-Жомартом Токаевым в ежегодном Послании народу. 2027 год объявлен в стране Годом "Народной стройки".

19 ноября 2026 года на III Форуме стратегических партнеров Токаев рассказал, на кого ложится особая ответственность за реализацию масштабной программы "Народная стройка". А 20 ноября на III Форуме работников сельского хозяйства президент заявил, что "Народная стройка" начинает свой путь во имя народа.