Выступая на Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2026, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о колоссальном росте нагрузки на энергосистемы из-за развития дата-центров. Об этом 26 ноября 2026 года рассказали в Акорде, сообщает Zakon.kz.

Глава государства остановился на ситуации в энергетике. По его мнению, стремительное внедрение искусственного интеллекта сопровождается растущим спросом на вычислительные мощности, что неизбежно увеличивает нагрузку на энергосистемы.

"По прогнозу Международного энергетического агентства, к 2030 году мировое потребление электроэнергии центрами обработки данных может достичь 950 млрд киловатт-часов – более чем вдвое превысив уровень 2024 года. В этих условиях доступность энергетических ресурсов, надежность электросетей и эффективность их использования становятся главным фактором технологической конкурентоспособности. Поэтому в Казахстане принято стратегическое по своей сути решение о строительстве нескольких атомных электростанций. Первую станцию "Балхаш" мы сооружаем в партнерстве с Россией при ведущей роли корпорации "Росатом", – сообщил глава государства.

Президент считает, что стратегическое значение приобрела совместная работа в транспортно-логистической сфере.

"На Форуме межрегионального сотрудничества в Омске были представлены казахстанские цифровые проекты Smart Cargo и AI Jol, направленные на совершенствование перевозок и управления транспортной инфраструктурой. В октябре состоялась пилотная автомобильная перевозка между нашими странами с использованием электронной транспортной накладной. Другими словами, для дальнейшей цифровизации транспортных связей создана достаточно крепкая основа. Теперь важно обеспечить совместимость национальных информационных систем и расширять практическое применение таких инновационных решений. Это непростая задача, но она при обоюдном желании поддается решению. В перспективе речь могла бы идти о формировании полноценного цифрового транспортного коридора между Казахстаном и Россией. Сегодня у стенда была представлена картина будущего взаимодействия грузовых перевозок между двумя странами – конечно, перспективы огромные. Мы могли бы стать законодателями всей моды в транспортно-логистической сфере, учитывая буквально неоспоримые преимущества, предоставленные самой природой", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил положительную динамику сотрудничества в сфере науки и высшего образования.

"Сейчас в Казахстане работают уже девять филиалов российских университетов. Особого внимания заслуживают школы "Казахстан – Сириус". Они будут работать на будущее нашего взаимодействия в области образования. В основе проекта лежит российский опыт выявления и развития способностей у талантливых детей. В мае мы дали старт строительству образовательного комплекса в Астане. Аналогичный проект реализуется в Алматы", – сказал президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев считает необходимым учитывать влияние интеллектуальных систем на саму сферу образования.

"Современные технологии позволяют за считаные секунды получить готовый ответ. Наша задача – научить детей самостоятельно мыслить, критически оценивать информацию, принимать взвешенные решения. Это трудная задача, потому что молодежь сама может научить нас, старшее поколение, кое-чему полезному, извлеченному из современных реалий. Но на нашей стороне жизненный опыт и искреннее желание передать молодым людям безопасный, прогрессивный мир и знания, которые понадобятся им в будущем. В рамках образовательного направления AI Journey Junior можно было бы подготовить совместные проекты для школьников и педагогов с целью разъяснения пользы ответственного использования искусственного интеллекта и новых технологий", – предложил глава нашего государства.

Ранее Токаев оценил российские разработки и раскрыл роль "Яндекса" в Казахстане.