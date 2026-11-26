Выступая на Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2026, президент Касым-Жомарт Токаев обозначил стратегическую цель республики – в сжатые сроки стать полноценным цифровым государством. Об этом 26 ноября 2026 года рассказали в Акорде, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев указал на то, что технологическая трансформация происходит в условиях геополитической напряженности и дефицита доверия между государствами.

"Можно говорить о появлении принципиально новой геотехнологической карты мира, в которой доступ к передовым разработкам, вычислительным мощностям и квалифицированным кадрам становится определяющим фактором конкурентоспособности и безопасности государств. Попытки ограничить международное научное взаимодействие, сосредоточить критически важные технологии в руках узкого круга участников этого процесса чреваты усилением глобального технологического неравенства. Считаем крайне важным не допустить появления новых разделительных линий, обеспечить надлежащие условия для осуществления взаимовыгодного научно-технологического сотрудничества", – сказал глава государства.

Президент заявил, что Казахстан поставил своей стратегической целью превращение страны в полноценное цифровое государство, причем в достаточные короткие сроки.

"Нынешний год был объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Утверждена Общенациональная стратегия Digital Qazaqstan, приняты Закон "Об искусственном интеллекте" и Цифровой кодекс. Таким образом, сформирована необходимая правовая и институциональная основа для динамичного развития новой цифровой экономики. Самое главное, данная масштабная работа поддерживается нашим обществом, потому что приносит реальную пользу гражданам и бизнесу. Более 90 процентов государственных услуг стали доступными онлайн. В приложении eGov Mobile зарегистрировано почти две трети граждан, это 13 миллионов пользователей. Согласно опубликованному неделю назад исследованию ООН, Казахстан занял 16 место в мировом рейтинге развития электронного правительства, поднявшись за два года на 8 позиций", – сообщил президент.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на том, что Казахстан располагает развитой системой электронных финансовых услуг.

"Созданы благоприятные условия для технологического предпринимательства. В прошлом году экспорт отечественных IT-услуг превысил 1 млрд долларов. Успешно работает технопарк Astana Hub, предоставляющий поддержку стартапам и технологическим компаниям. С 2019 года совокупный доход его участников достиг почти 7 млрд долларов. Сейчас в Astana Hub насчитывается 2700 стартапов и компаний. Появился первый "единорог", за которым сейчас следуют и другие компании. Название этого "единорога" – Higgsfield, и буквально в течение одного года он, как принято говорить, "поднял" 10 млрд долларов, и рост капитализации данного предприятия, а это всего два человека, два талантливых парня из Казахстана, они казахи, растет постоянно. Мною обозначена и сформулирована задача создания "народной цифровой экономики", в которой интернет будет поставлен на службу людей, желающих получить законные заработки, другими словами, интернет – это пространство творческого созидания и продуктивного труда, а не "мусорный ящик", как его часто называют. Принимаются конкретные меры по обеспечению цифровой занятости граждан", – продолжил глава государства.

По словам Президента, большое внимание уделяется подготовке специалистов для цифровой экономики будущего.

В рамках программы AI-Sana свыше 100 тысяч студентов осваивают практические навыки применения искусственного интеллекта.

"Мы хорошо понимаем, что наличие инфраструктуры и подготовленных кадров само по себе еще не гарантирует технологического прорыва. Необходимо иметь собственные разработки и, главное, уметь внедрять их в реальную экономику. Поэтому на состоявшемся недавно в Астане форуме Digital Bridge мною была высказана инициатива AI Challenge, которая призвана объединить предприятия и разработчиков для решения конкретных производственных задач. Надеюсь, такой подход будет востребован и в нашем партнерстве с Россией", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Токаев оценил российские разработки и раскрыл роль "Яндекса" в Казахстане.