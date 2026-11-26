Казахстан высоко ценит союзничество с Россией, а совместные технологические проекты должны приносить ощутимые результаты гражданам обеих стран. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на конференции AI Journey 2026, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, президент отметил, что наряду с очевидными преимуществами передовые технологии создают и новые риски.

"К сожалению, искусственный интеллект используется для цифрового мошенничества, распространения недостоверной информации, неправомерного использования персональных данных, нападения на гражданскую инфраструктуру. 6 ноября по инициативе Короля Иордании Абдаллы II в Астане состоялся саммит Акабского процесса. Обсуждались вопросы безопасности в сфере искусственного интеллекта. Прошедшие дискуссии подтвердили необходимость согласованного противодействия использованию новых технологий в преступных целях", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана сообщил, что все высказанные им предложения нацелены на то, чтобы капитал доверия между странами прирастал новыми достижениями в ходе продуктивного высокотехнологического сотрудничества.

"Совместные инициативы должны приносить ощутимые результаты для граждан, компаний, предприятий наших стран. Уверен, мы сможем достойно решить эту задачу в атмосфере взаимного уважения и поддержки. В завершение хотел бы еще раз подчеркнуть, что Казахстан высоко ценит стратегическое партнерство и союзничество с Россией. Вчера я высказал искренние поздравления президенту России в связи с итогами саммита в Китае и принятием декларации "Большой тройки" великих государств. Признание России именно в таком качестве и статусе в столь сложных геополитических условиях – это результат деятельности ее лидера, президента Владимира Владимировича Путина. Как гласит восточная мудрость, спорить с железными фактами – значит попусту тратить время", – подытожил свое выступление глава государства.

В ходе пленарной сессии также выступили президент России Владимир Путин и председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф.

Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву и Владимиру Путину продемонстрировали видеошоу с участием роботов Юни и артистов театра балета Бориса Эйфмана.

Ранее, выступая на Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2026, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о колоссальном росте нагрузки на энергосистемы из-за развития дата-центров.