Как оформить пенсию в Алматы

В Алматы представители филиала государственной корпорации "Правительство для граждан" рассказали, как правильно оформить пенсию и какие документы для этого необходимы, сообщает Zakon.kz.

"К выходу на пенсию необходимо подготовиться заблаговременно, предоставить оригиналы документов в ЦОН, проверить наличие либо отсутствие пенсионных отчислений, посчитать выгодные варианты. Документы нужно подавать за 10 дней до дня рождения", - отметила руководитель Управления контроля электронных макетов дел и по работе с юридическими и физическими лицами Найла Мухаметкалиева на брифинге в РСК.

При обращении в филиалы ЦОНов по месту жительства при себе необходимо иметь следующие документы:

документ, удостоверяющий личность;

трудовая книжка (или справки архивных учреждений);

документ об образовании;

военный билет или справка управления (отдела) по делам обороны;

свидетельство о браке (при изменении фамилии);

свидетельства о рождении детей (выписка из актовой записи о рождении или справка о регистрации акта гражданского состояния, выданные органами записи актов гражданского состояния) также и другие.

При отсутствии того или иного документа, например, трудовой книжки можно предоставить архивную справку с организации. В других случаях необходимо обращаться в суд и предоставить решение судьи.

Назначение пенсионных выплат по возрасту производится с 1 июля 2001 года - мужчинам по достижении 63 лет, женщинам по достижении 58 лет.

При этом назначение пенсионных выплат по возрасту женщинам производится:

с 1 января 2018 года - по достижении 58,5 лет;

с 1 января 2019 года - по достижении 59 лет;

с 1 января 2020 года - по достижении 59,5 лет;

с 1 января 2021 года - по достижении 60 лет;

с 1 января 2022 года - по достижении 60,5 лет;

с 1 января 2023 года - по достижении 61 года;

с 1 января 2028 года - по достижении 61,5 года;

с 1 января 2029 года - по достижении 62 лет;

с 1 января 2030 года - по достижении 62,5 лет;

с 1 января 2031 года - по достижении 63 лет.

При исчислении трудового стажа для назначения пенсионных выплат по возрасту засчитываются:

работа по трудовым договорам, оплачиваемая физическими и юридическими лицами;

воинская служба;

служба в специальных государственных и правоохранительных органах, государственная фельдъегерская служба;

государственная служба;

предпринимательская и иная приносящая доходы деятельность;

время ухода за лицом с инвалидностью первой группы, одиноким лицом с инвалидностью второй группы и пенсионером по возрасту, нуждающимися в посторонней помощи, а также престарелым, достигшим восьмидесятилетнего возраста;

время ухода за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет и др.

По данным руководителя управления, за семь месяцев в Алматы назначено 4280 пенсионных выплат. По государственной базовой пенсионной выплате подано 4871 заявок, из них 18 заявок подано через портал электронного правительства, по центру обслуживания населения прошло 4853 заявки.

Ранее мы рассказали, сколько казахстанцев передали 50% пенсионных накоплений частным инвесткомпаниям. Право по передаче с 1 июля 2023 года до 50% от суммы своих пенсионных накоплений частным управляющим инвестиционным компаниям по своему самостоятельному выбору вкладчикам ЕНПФ предоставляется в рамках Социального кодекса.