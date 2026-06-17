#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Право

Министерству туризма и спорта добавили ряд функций

Министерство экологии и природных ресурсов РК, МЭПР РК, Министерство туризма и спорта РК, МТС РК, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 11:01 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Правительство постановлением от 12 июня 2026 года внесло изменения и дополнения в Положение о Министерстве туризма и спорта Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

К функциям министерства добавили:

  • разрабатывает и утверждает правила подушевого нормативного финансирования в государственных детско-юношеских спортивных школах;
  • разрабатывает и утверждает методику подушевого нормативного финансирования в государственных детско-юношеских спортивных школах;
  • разрабатывает и утверждает правила размещения государственного заказа в государственных детско-юношеских спортивных школах;
  • разрабатывает и утверждает правила формирования и ведения цифровой платформы физической культуры и спорта;
  • утверждает правила деятельности гидов, экскурсоводов и инструкторов туризма;
  • утверждает правила и условия деятельности туристских информационных центров;
  • утверждает правила и условия деятельности визит-центра, а также требования к его деятельности;
  • согласовывает местным исполнительным органам изменение границ территорий для размещения казино, залов игровых автоматов, букмекерских контор и тотализаторов (касс букмекерских контор и (или) тотализаторов);
  • разрабатывает, утверждает и (или) согласовывает нормативы, нормативные технические документы и правила, ведет государственный отраслевой учет чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и представляет эти данные в уполномоченный орган;
  • обеспечивает исполнение нормативных правовых актов Республики Казахстан в сфере гражданской защиты;
  • создает запасы имущества гражданской обороны в подведомственных организациях и осуществляют внутренний контроль за их хранением, обновлением и поддержанием в готовности к применению.

С 1 января 2027 года к функциям ведомства также добавятся:

  • разрабатывает и утверждает методику определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в соответствующей сфере, по согласованию с уполномоченным органом в области мобилизационной подготовки;
  • проводит анализ потребностей организаций, имеющих мобилизационный заказ, в соответствии с методикой определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в соответствующей сфере, для формирования номенклатуры и объемов хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва;
  • вносит предложения по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва в уполномоченный орган в области государственного материального резерва;
  • по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва вносит предложения в правительство о разбронировании материальных ценностей государственного резерва для оказания гуманитарной помощи;
  • по согласованию с уполномоченными органами в области государственного материального резерва и мобилизационной подготовки принимает решения о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке заимствования;
  • вносит предложения в уполномоченный орган в области государственного материального резерва по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного резерва и о разбронировании материальных ценностей государственного резерва при изменении номенклатуры;
  • размещает заказы на поставку материальных ценностей мобилизационного резерва в соответствии с номенклатурой и объемами хранения материальных ценностей государственного резерва;
  • принимает решения о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке освежения;
  • по решению уполномоченного органа по управлению государственным имуществом по согласованию с государственными органами – получателями и уполномоченным органом в области государственного материального резерва осуществляет передачу на безвозмездной основе материальных ценностей мобилизационного резерва, подлежащих освежению, и разбронированных материальных ценностей при изменении номенклатуры на баланс других государственных органов;
  • по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва принимает решения о перемещении материальных ценностей мобилизационного резерва;
  • организует хранение и освежение материальных ценностей мобилизационного резерва;
  • выполняет требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Вместе с тем ряд функций министерства уточнен:

  • утверждает формы сведений для приложения к уведомлению о начале турагентской деятельности, деятельности гида, экскурсовода и инструктора туризма;
  • утверждает правила субсидирования стоимости билета, включенного в туристский продукт, при воздушной перевозке несовершеннолетних пассажиров на территории РКн, а также требования, предъявляемые к туристскому продукту;
  • утверждает правила и размер субсидирования, требования к субсидированию затрат туроператоров в сфере въездного туризма за каждого иностранного туриста;
  • утверждает правила и размер возмещения части затрат субъектов предпринимательства при строительстве и реконструкции визит-центров и мест размещения туристов, а также требования, предъявляемые к ним;
  • утверждает правила и размер возмещения части затрат субъектов предпринимательства на приобретение оборудования и техники для горнолыжных курортов, а также перечень оборудования и техники для горнолыжных курортов, часть затрат на приобретение которых подлежит возмещению;
  • утверждает правила и размер субсидирования части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов на туристских ресурсах и путях следования к ним, а также требования к санитарно-гигиеническим узлам, затраты на содержание которых подлежат субсидированию;
  • утверждает правила и размер возмещения части затрат субъектов предпринимательства на строительство объектов придорожного сервиса, а также перечень таких объектов и требования, предъявляемые к ним;
  • утверждает правила и размер возмещения части затрат субъектов предпринимательства, осуществляющих туристскую деятельность, на приобретение автомобильных транспортных средств вместимостью более восьми мест для сидения, за исключением места водителя, а также требования к транспортным средствам, часть затрат на приобретение которых подлежит возмещению;
  • ведет государственные электронные реестры лиц, подавших уведомление о начале или прекращении турагентской деятельности, деятельности гида, экскурсовода и инструктора туризма, в соответствии с законом "О разрешениях и уведомлениях";

Помимо этого, некоторые функции министерства были исключены.

Постановление введено в действие с 17 мая за исключением норм, которые вводятся с 12 июня и с 1 января 2027 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Свидетельство о заключении брака, брак, свидетельство о браке
11:51, Сегодня
Свадебный ажиотаж в Казахстане: сколько пар выбрали "красивую дату" 26.06.2026
Министерство экологии и природных ресурсов РК, МЭПР РК, Министерство туризма и спорта РК, МТС РК
14:16, 14 июля 2025
Министерству туризма и спорта добавили новые функции
Министерство экологии и природных ресурсов РК, МЭПР РК, Министерство туризма и спорта РК, МТС РК
10:10, 02 декабря 2025
Министерству туризма и спорта уточнили функции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Михаил Шайдоров
12:18, Сегодня
Стали известны первые турниры Михаила Шайдорова в новом сезоне
Казахстанец Александр Бублик выступит на турнире в Мальорке перед &quot;Уимблдоном&quot;
12:11, Сегодня
Бублик выступит под первым номером на турнире в Мальорке перед "Уимблдоном"
Пётр Ян
11:32, Сегодня
"Я дал согласие": Пётр Ян принял бой с Шоном О’Мэлли
Чемпион мира из РК Жусупов и триумфатор ЭКМ Рейес из Бразилии встретились на турнире в Китае
11:14, Сегодня
Главный конкурент Торехана Сабырхана Жусупов триумфально стартовал на Кубке мира в Китае
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: