Министерству туризма и спорта добавили ряд функций

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Правительство постановлением от 12 июня 2026 года внесло изменения и дополнения в Положение о Министерстве туризма и спорта Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

К функциям министерства добавили: разрабатывает и утверждает правила подушевого нормативного финансирования в государственных детско-юношеских спортивных школах;

разрабатывает и утверждает методику подушевого нормативного финансирования в государственных детско-юношеских спортивных школах;

разрабатывает и утверждает правила размещения государственного заказа в государственных детско-юношеских спортивных школах;

разрабатывает и утверждает правила формирования и ведения цифровой платформы физической культуры и спорта;

утверждает правила деятельности гидов, экскурсоводов и инструкторов туризма;

утверждает правила и условия деятельности туристских информационных центров;

утверждает правила и условия деятельности визит-центра, а также требования к его деятельности;

согласовывает местным исполнительным органам изменение границ территорий для размещения казино, залов игровых автоматов, букмекерских контор и тотализаторов (касс букмекерских контор и (или) тотализаторов);

разрабатывает, утверждает и (или) согласовывает нормативы, нормативные технические документы и правила, ведет государственный отраслевой учет чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и представляет эти данные в уполномоченный орган; обеспечивает исполнение нормативных правовых актов Республики Казахстан в сфере гражданской защиты; создает запасы имущества гражданской обороны в подведомственных организациях и осуществляют внутренний контроль за их хранением, обновлением и поддержанием в готовности к применению. С 1 января 2027 года к функциям ведомства также добавятся: разрабатывает и утверждает методику определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в соответствующей сфере, по согласованию с уполномоченным органом в области мобилизационной подготовки;

проводит анализ потребностей организаций, имеющих мобилизационный заказ, в соответствии с методикой определения перечня и расчета объемов товаров, необходимых для выполнения мобилизационного заказа в соответствующей сфере, для формирования номенклатуры и объемов хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва;

вносит предложения по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного материального резерва в части мобилизационного резерва в уполномоченный орган в области государственного материального резерва;

по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва вносит предложения в правительство о разбронировании материальных ценностей государственного резерва для оказания гуманитарной помощи;

по согласованию с уполномоченными органами в области государственного материального резерва и мобилизационной подготовки принимает решения о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке заимствования;

вносит предложения в уполномоченный орган в области государственного материального резерва по номенклатуре и объемам хранения материальных ценностей государственного резерва и о разбронировании материальных ценностей государственного резерва при изменении номенклатуры;

размещает заказы на поставку материальных ценностей мобилизационного резерва в соответствии с номенклатурой и объемами хранения материальных ценностей государственного резерва;

принимает решения о выпуске материальных ценностей из мобилизационного резерва в порядке освежения;

по решению уполномоченного органа по управлению государственным имуществом по согласованию с государственными органами – получателями и уполномоченным органом в области государственного материального резерва осуществляет передачу на безвозмездной основе материальных ценностей мобилизационного резерва, подлежащих освежению, и разбронированных материальных ценностей при изменении номенклатуры на баланс других государственных органов;

по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва принимает решения о перемещении материальных ценностей мобилизационного резерва;

организует хранение и освежение материальных ценностей мобилизационного резерва;

выполняет требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Вместе с тем ряд функций министерства уточнен: утверждает формы сведений для приложения к уведомлению о начале турагентской деятельности, деятельности гида, экскурсовода и инструктора туризма;

утверждает правила субсидирования стоимости билета, включенного в туристский продукт, при воздушной перевозке несовершеннолетних пассажиров на территории РКн, а также требования, предъявляемые к туристскому продукту;

утверждает правила и размер субсидирования, требования к субсидированию затрат туроператоров в сфере въездного туризма за каждого иностранного туриста;

утверждает правила и размер возмещения части затрат субъектов предпринимательства при строительстве и реконструкции визит-центров и мест размещения туристов, а также требования, предъявляемые к ним;

утверждает правила и размер возмещения части затрат субъектов предпринимательства на приобретение оборудования и техники для горнолыжных курортов, а также перечень оборудования и техники для горнолыжных курортов, часть затрат на приобретение которых подлежит возмещению;

утверждает правила и размер субсидирования части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов на туристских ресурсах и путях следования к ним, а также требования к санитарно-гигиеническим узлам, затраты на содержание которых подлежат субсидированию;

утверждает правила и размер возмещения части затрат субъектов предпринимательства на строительство объектов придорожного сервиса, а также перечень таких объектов и требования, предъявляемые к ним;

утверждает правила и размер возмещения части затрат субъектов предпринимательства, осуществляющих туристскую деятельность, на приобретение автомобильных транспортных средств вместимостью более восьми мест для сидения, за исключением места водителя, а также требования к транспортным средствам, часть затрат на приобретение которых подлежит возмещению;

ведет государственные электронные реестры лиц, подавших уведомление о начале или прекращении турагентской деятельности, деятельности гида, экскурсовода и инструктора туризма, в соответствии с законом "О разрешениях и уведомлениях"; Помимо этого, некоторые функции министерства были исключены. Постановление введено в действие с 17 мая за исключением норм, которые вводятся с 12 июня и с 1 января 2027 года.

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