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Нужно ли регистрировать договор аренды, заключенный на срок менее года

Нужно ли регистрировать договор аренды, заключенный на срок менее года Фото: pixabay
Нужно ли регистрировать договор аренды недвижимого имущества, заключенный на срок менее одного года, с условием его пролонгации на неопределенный срок. На этот вопрос отметили в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", сообщает Zakon.kz.

Из ответа следует, что согласно п. 4 ст. 8 закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество", преимущественными интересами, не подлежащими обязательной государственной регистрации в правовом кадастре, являются право пользования чужим недвижимым имуществом на срок менее одного года, в том числе право аренды, безвозмездного пользования, сервитуты менее года.

"Учитывая изложенное, сообщаем, что договор аренды недвижимого имущества, заключенный на срок менее одного года не подлежит государственной регистрации в правовом кадастре", - пояснили в "правительстве для граждан".

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