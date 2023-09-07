Главное к утру: Данилина в финале, первые поручения для нового министра и апелляция на кастрацию

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вышла в финал смешанного разряда US Open. Президент Токаев дал первые поручения новому министру водных ресурсов. В апелляции рассмотрели жалобу экс-военнослужащего, приговоренного к кастрации и пожизненному сроку, сообщает Zakon.kz.

Данилина в финале

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вышла в финальный круг смешанного разряда открытого первенства США. В паре с Харри Хелиоваарой из Финляндии она одержала победу над дуэтом Ена Шибахара (Япония) – Мате Павич (Хорватия).

Первые поручения

Токаев принял министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова. Президент отметил важность налаживания взаимодействия со странами Центральной Азии по вопросам управления водными ресурсами. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач перед новым министром.

Апелляция на кастрацию

Военнослужащий из Актау, которого в начале августа приговорили к пожизненному заключению и принудительной кастрации за изнасилование дочери, проиграл апелляционные слушания жалобы. Приговор о кастрации и пожизненном заключении суд оставил в силе.

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