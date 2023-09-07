Главное к утру: Данилина в финале, первые поручения для нового министра и апелляция на кастрацию
Данилина в финале
Казахстанская теннисистка Анна Данилина вышла в финальный круг смешанного разряда открытого первенства США. В паре с Харри Хелиоваарой из Финляндии она одержала победу над дуэтом Ена Шибахара (Япония) – Мате Павич (Хорватия).
Первые поручения
Токаев принял министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова. Президент отметил важность налаживания взаимодействия со странами Центральной Азии по вопросам управления водными ресурсами. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач перед новым министром.
Апелляция на кастрацию
Военнослужащий из Актау, которого в начале августа приговорили к пожизненному заключению и принудительной кастрации за изнасилование дочери, проиграл апелляционные слушания жалобы. Приговор о кастрации и пожизненном заключении суд оставил в силе.
Новости Казахстана
В Астане начали рисовать мурал памяти Дархана Джуза (Darkhan Juzz). Изображение планируют дорисовать 8 сентября, оно находится по адресу: проспект Абая, 11.
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В селе Шубарсу Ордабасинского района Туркестанской области 14-летняя девочка получила сильные ожоги во время взрыва газового баллона и последующего за этим пожара.
Одна из медорганизаций приписала 52 стоматологические услуги одному и тому же человеку за один раз. Выяснилось это во время проверки сотрудниками Фонда медстрахования.
Акима Острогорского сельского округа Астраханского района Курмана Табигата обвинили в избиении мужчины. Мать избитого записала видеообращение, где требует привлечь акима к ответственности.
В Астане мужчина отсудил моральную компенсацию за неоткрытую визу в Китай. Житель столицы подал иск о взыскании суммы задолженности, неустойки и денежной компенсации морального вреда и выиграл суд.
Первая партия зерна в 1,5 тысячи тонн из Северо-Казахстанской области отправилась в Китай. В торжественной церемонии приняли участие члены китайской делегации.