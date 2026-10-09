В Казахстане изменили правила разработки профессиональных стандартов

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 2 октября 2026 года внес изменения и дополнения в Правила разработки и актуализации профессиональных стандартов, сообщает Zakon.kz.

В Правила добавили понятие:

цифровой банк навыков (ЦБН) – раздел цифровой платформы НСК, содержащий систематизированные сведения о навыках, используемых в профессиональной деятельности.

Профессиональный стандарт разрабатывается на цифровой платформе НСК по структуре профессионального стандарта на вид профессиональной деятельности и состоит из карточек профессий.

При разработке профессионального стандарта допускается использование функционала цифровой платформы НСК.

Вид профессиональной деятельности определяется в соответствии с пятым знаком (подклассом) по Общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД).

Наименования профессий в карточках (карточке) профессионального стандарта соответствуют наименованиям занятий из НКЗ.

Для определения навыков в карточке (карточках) профессий профессионального стандарта допускается использование данных ЦБН.

Национальный орган по профессиональным квалификациям актуализирует ЦБН не реже одного раза в год с использованием функционала цифровой платформы путем синхронизации данных профессиональных стандартов, содержащихся на цифровой платформе, и информации о навыках, размещаемой работодателями на Электронной бирже труда.

Уточнено, что финансирование разработки профессиональных стандартов осуществляется отраслевыми государственными органами за счет бюджетных средств на основании рекомендаций Национального совета по профессиональным квалификациям и за счет собственных средств объединений (ассоциаций, союзов) работодателей.

Для получения рекомендаций Национального совета по финансированию разработки профессиональных стандартов за счет бюджетных средств государственные органы ежегодно, до 1 декабря года, предшествующего планируемому, направляют в Национальный совет согласованные с отраслевыми советами по профессиональным квалификациям соответствующих сфер деятельности предложения к Плану по разработке и актуализации профессиональных стандартов на соответствующий год.

Национальный совет после дня получения предложений к Плану рассматривает их и направляет в государственные органы рекомендации по финансированию разработки профессиональных стандартов.

Уполномоченный орган ежегодно, до 1 февраля соответствующего года:

рассматривает предложения государственных органов и утверждает План;

направляет утвержденный План в государственные органы для дальнейшей реализации и Национальный орган для размещения на цифровой платформе НСК.

После завершения разработки проекта профессионального стандарта:

объединения (ассоциации, союзы) работодателей направляют проект профессионального стандарта в государственный орган, который в течение пяти рабочих дней рассматривает его и:

- при наличии предложений и рекомендаций по доработке направляет его объединениям (ассоциациям, союзам) работодателей. Проект профессионального стандарта в течение пяти рабочих дней дорабатывается и повторно направляется в государственный орган;

- при отсутствии предложений и рекомендаций по доработке направляет проект профессионального стандарта в электронной форме через цифровую платформу НСК на рассмотрение отраслевого совета с приложением пояснительной записки;

- при наличии межотраслевого характера профессионального стандарта или карточек профессий иного профиля, проект профессионального стандарта направляется на рассмотрение отраслевых советов;

государственный орган направляет в отраслевой совет проект профессионального стандарта.

Помимо этого, поправками обновлена структура профессионального стандарта. Изменения носят уточняющий характер.

В частности, в карточке профессий должны указываться требования к опыту работы. Уточнено, что при наличии нескольких уровней квалификации умения и знания указываются применительно к каждому уровню.

Детализировано оформление сведений из тарифно-квалификационных справочников (теперь нужно указывать название справочника и параграфа). Допускается указание двух отраслевых советов.

Приказ вводится в действие с 19 октября.

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