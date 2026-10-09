В Казахстане изменили правила разработки профессиональных стандартов
В Правила добавили понятие:
- цифровой банк навыков (ЦБН) – раздел цифровой платформы НСК, содержащий систематизированные сведения о навыках, используемых в профессиональной деятельности.
Профессиональный стандарт разрабатывается на цифровой платформе НСК по структуре профессионального стандарта на вид профессиональной деятельности и состоит из карточек профессий.
При разработке профессионального стандарта допускается использование функционала цифровой платформы НСК.
Вид профессиональной деятельности определяется в соответствии с пятым знаком (подклассом) по Общему классификатору видов экономической деятельности (ОКЭД).
Наименования профессий в карточках (карточке) профессионального стандарта соответствуют наименованиям занятий из НКЗ.
Для определения навыков в карточке (карточках) профессий профессионального стандарта допускается использование данных ЦБН.
Национальный орган по профессиональным квалификациям актуализирует ЦБН не реже одного раза в год с использованием функционала цифровой платформы путем синхронизации данных профессиональных стандартов, содержащихся на цифровой платформе, и информации о навыках, размещаемой работодателями на Электронной бирже труда.
Уточнено, что финансирование разработки профессиональных стандартов осуществляется отраслевыми государственными органами за счет бюджетных средств на основании рекомендаций Национального совета по профессиональным квалификациям и за счет собственных средств объединений (ассоциаций, союзов) работодателей.
Для получения рекомендаций Национального совета по финансированию разработки профессиональных стандартов за счет бюджетных средств государственные органы ежегодно, до 1 декабря года, предшествующего планируемому, направляют в Национальный совет согласованные с отраслевыми советами по профессиональным квалификациям соответствующих сфер деятельности предложения к Плану по разработке и актуализации профессиональных стандартов на соответствующий год.
Национальный совет после дня получения предложений к Плану рассматривает их и направляет в государственные органы рекомендации по финансированию разработки профессиональных стандартов.
Уполномоченный орган ежегодно, до 1 февраля соответствующего года:
- рассматривает предложения государственных органов и утверждает План;
- направляет утвержденный План в государственные органы для дальнейшей реализации и Национальный орган для размещения на цифровой платформе НСК.
После завершения разработки проекта профессионального стандарта:
- объединения (ассоциации, союзы) работодателей направляют проект профессионального стандарта в государственный орган, который в течение пяти рабочих дней рассматривает его и:
- при наличии предложений и рекомендаций по доработке направляет его объединениям (ассоциациям, союзам) работодателей. Проект профессионального стандарта в течение пяти рабочих дней дорабатывается и повторно направляется в государственный орган;
- при отсутствии предложений и рекомендаций по доработке направляет проект профессионального стандарта в электронной форме через цифровую платформу НСК на рассмотрение отраслевого совета с приложением пояснительной записки;
- при наличии межотраслевого характера профессионального стандарта или карточек профессий иного профиля, проект профессионального стандарта направляется на рассмотрение отраслевых советов;
- государственный орган направляет в отраслевой совет проект профессионального стандарта.
Помимо этого, поправками обновлена структура профессионального стандарта. Изменения носят уточняющий характер.
В частности, в карточке профессий должны указываться требования к опыту работы. Уточнено, что при наличии нескольких уровней квалификации умения и знания указываются применительно к каждому уровню.
Детализировано оформление сведений из тарифно-квалификационных справочников (теперь нужно указывать название справочника и параграфа). Допускается указание двух отраслевых советов.
Приказ вводится в действие с 19 октября.
Мы сообщали, что профессиональный стандарт психолога утвердили в РК.