В каком размере выплачивается зарплата сотруднику, проходящему курсы повышения квалификации
Фото: Zakon.kz
Сотрудник проходит курсы повышения квалификации с отрывом от производства. В каком размере производится оплата за дни его отсутствия, сохраняется ли заработная плата? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.
В Минтруда пояснили, что согласно Трудовому кодексу, направление работника в другую местность на обучение, повышение квалификации или переподготовку является командировкой.
Соответственно, работникам, направляемым в командировки, оплачиваются:
- суточные за календарные дни нахождения в командировке, в том числе за время пути;
- расходы по проезду к месту назначения и обратно;
- расходы по найму жилого помещения.
При этом предусматривается, что на время командировки за работником сохраняются место работы (должность) и заработная плата за рабочие дни, приходящиеся на дни командировки.
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