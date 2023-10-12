В каком размере выплачивается зарплата сотруднику, проходящему курсы повышения квалификации

Сотрудник проходит курсы повышения квалификации с отрывом от производства. В каком размере производится оплата за дни его отсутствия, сохраняется ли заработная плата? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

В Минтруда пояснили, что согласно Трудовому кодексу, направление работника в другую местность на обучение, повышение квалификации или переподготовку является командировкой.

Соответственно, работникам, направляемым в командировки, оплачиваются:

суточные за календарные дни нахождения в командировке, в том числе за время пути;

расходы по проезду к месту назначения и обратно;

расходы по найму жилого помещения.

При этом предусматривается, что на время командировки за работником сохраняются место работы (должность) и заработная плата за рабочие дни, приходящиеся на дни командировки.

Ранее мы рассказали о том, в течение какого срока после расторжения договора работодатель должен выплатить деньги.