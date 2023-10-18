Два казахстанца получили тюремные сроки за кражу невесты

Приговором суда №2 Тараза уроженцы Мангистауской и Актюбинской областей осуждены за кражу невесты, сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 октября 2023 года рассказали в прокуратуре Жамбылской области.

"21 сентября 2023 года приговором суда оба, несостоявшийся жених и его друг, признаны виновными по п. 1 ч. 2 ст. 125 ("Похищение человека") УК РК и приговорены к семи годам лишения свободы", – говорится в сообщении.

Приговор, как уточнили в надзорном органе, не вступил в законную силу.

Следствием установлено, что весной 2022 года гражданин "Ж" через общих знакомых познакомился с гражданкой "А".

"После нескольких встреч девушка отказалась от дальнейшего общения. Однако, несмотря на это, гражданин "Ж" решил украсть девушку для дальнейшей женитьбы". Прокуратура Жамбылской области

В феврале 2023 года гражданин "Ж" вместе со своим другом приехал в Тараз, обманом выманил девушку, силой усадил в машину и попытался выехать из города.

"Крики помощи девушки услышали соседи и вызвали сотрудников полиции. Полицейские отреагировали оперативно и задержали автомобиль подозреваемых". Прокуратура Жамбылской области

В надзорном органе отметили, что похищение человека, включая кражу невесты, является нарушением прав человека и основных принципов свободы и равенства.

"В этой связи прокуратура предупреждает о том, что похищение человека является серьезным преступлением, за которое предусмотрено реальное лишение свободы". Прокуратура Жамбылской области

4 августа 2023 года уполномоченный по правам человека Артур Ластаев предложил ужесточить наказание за кражу невест в Казахстане. В частности, он предложил ввести отдельную статью и исключить примечания к ст. 125 УК РК, предусматривающие освобождение от уголовной ответственности, в случае добровольного освобождения жертвы.

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