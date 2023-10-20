В Казахстане еще 455 км дороги станут платными

Комитет автомобильных дорог подготовил приказ "Об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Кызылорда – Аральск (граница Актюбинской области) на платной основе", сообщает Zakon.kz.

Так, участок Кызылорда – Аральск (граница Актюбинской области) автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II категории граница РФ (Самара) – Шымкент используется на платной основе.

Начальный пункт платной дороги – 1806 км, конечный пункт платной дороги – 1351 км+150.

Протяженность платной дороги – 454 км 850 метра. Срок использования – 20 лет.

Стоимость проезда за весь маршрут в одном направлении составляет:

автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны – 66 тенге;

автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т – 1318 тенге;

автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 1978 тенге;

грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 2637 тенге;

грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 3296 тенге.

Также предусмотрена абонентская плата за месяц и за год.

В месяц стоимость абонемента составит от 1 до 5 МРП (от 3450 до 17 250 тенге в 2023 году), в зависимости от грузоподъемности транспорта.

На год абонентская плата составит от 12 до 60 МРП (от 41 400 до 207 000 тенге).

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 3 ноября.

Ранее мы рассказали, что с 14 октября 2023 года стал платным участок автодороги Павлодар – граница Российской Федерации (на Омск). Протяженность платной дороги – 198 километров 210 метров.

С 8 октября стал платным участок автодороги Павлодар – Калбатау, с 9 октября взимают плату за проезд по дороге Бейнеу – Акжигит, а с 10 октября – на участке Уральск – граница Российский Федерации (на Самару).