"Нацфонд – детям": доходы на спецсчетах освободят от налогообложения

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 15 ноября приняли во втором чтении поправки в Налоговый кодекс, согласно которым доходы детей от Нацфонда, которые будут копиться на специальных счетах, освобождаются от налогов. Документ направлен на рассмотрение Сената, сообщает Zakon.kz.

Проект Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон РК "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" представил депутат Мурат Ергешбаев.

Он напомнил, что проект закона инициирован депутатами Парламента и в целом направлен на законодательное обеспечение исполнения отдельных поручений главы государства, в том числе озвученных в рамках Послания народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, и на улучшение и уточнение некоторых норм налогового законодательства.

Условно поправки можно разделить на две категории:

на нововведения, касающиеся физлиц;

новеллы, касающиеся юрлиц.

"Будущие доходы детей от Национального фонда, которые будут копиться на специальных счетах и перечислены им по достижении 18 лет, освобождаются от налогообложения. Списание (прощение) задолженности коллекторским агентством, микрофинансовой организацией не будет рассматривать в качестве дохода физического лица. Это дает возможность МФО для списания безнадежных кредитов для граждан. От налогообложения также освобождаются бонусы и скидки физических лиц, полученные за ранее осуществленные покупки или работы и услуги", – отметил Мурат Ергешбаев.

В рамках принятия проекта закона появляется возможность применения корректировки дохода по индивидуальному подоходному налогу для уязвимых слоев населения при определении облагаемого дохода в виде единовременных пенсионных выплат при предоставлении указанными лицами налоговому агенту заявления о применении налоговых вычетов. То есть единовременные выплаты на покупку недвижимости, для лечения и другие нужды из пенсионного фонда для лиц, являющихся инвалидами, приравненными к ним лицами, родителями, опекунами, попечителями ребенка с инвалидностью или лицами с инвалидностью с детства, а также одним из усыновителей (удочерителей), одним из приемных родителей, принявших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не будут облагаться налогами.

При обращениях граждан в Конституционный суд РК государственная пошлина устанавливается в размере нулевой ставки.

Согласно законопроектам, для физлиц также облегчается сдача ежегодной формы налоговой отчетности. Исключено предоставление сведений, которые налоговые органы могут самостоятельно получить из баз данных, в том числе других госорганов. Продлевается срок сдачи декларации в бумажном виде, в ежегодной декларации о доходах и имуществе будут отражаться только самостоятельные доходы, за исключением доходов, облагаемых у источника выплаты (то есть заработной платы, пенсии и социальных выплат).

Кроме этого, физлицам, за исключением госслужащих, не нужно будет отражать информацию о приобретении и отчуждении имущества на территории Казахстана.

Что касается новелл для юрлиц, то следует отметить в первую очередь норму, согласно которой банки второго уровня и юридические лица, в том числе нерезиденты, лишены действующего права уменьшать налогооблагаемый доход по доходам в виде вознаграждений и приросту стоимости по всем государственным ценным бумагам по нотам Национального банка РК.

"На начало сентября 2023 года объем нот в обращении составлял 2,8 трлн тенге. Эффективная ставка по ним составляла 16,7% годовых. Таким образом, среднегодовой доход по нотам Нацбанка может оцениваться до 500 млрд тенге. И, конечно, с таких миллиардных доходов должны уплачиваться налоги. Послабления сохраняются только для физических лиц", – заявил мажилисмен.

В законопроекте также определен порядок и условия предоставления физическим и юридическим лицам, за исключением субъектов крупного предпринимательства, отсрочки по уплате государственной пошлины в судах сроком на один год. Отсрочка предоставляется по определению суда.

При списании задолженности по микрокредитам физических лиц доходы микрофинансовых организаций временно освобождаются от налогообложения сроком на три года, то есть заем граждан в МФО, который они не могут по объективным причинам вернуть и который им прощается, не будет считаться их доходом и с него не будут уплачиваться налоги.

В рамках законопроекта будут исключены обязанности налогоплательщика по хранению в течение пяти лет с даты печати или полного заполнения сменных отчетов, книг учета наличных денег и товарных чеков, а также других чеков при применении им контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и (или) передачи данных. То есть контрольно-кассовые машины, подключенные к интернету и дистанционно передающие информацию в фискальные органы, освобождаются от хранения отчетности на бумаге. Эта норма сохраняется только для тех мест, где отсутствует подключение к интернету.

"Теперь организаторы игорного бизнеса, осуществляющие деятельность букмекерской конторы и тотализатора, будут в режиме online передавать сведения об объектах налогообложения, суммы поставленной ставки и о результатах пари (сумма выигрыша и проигрыша) в налоговые органы. Также законопроект вводит обязанности банков предоставлять в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса налогового органа сведения о наличии банковских счетов и их номеров, об остатках и движении денег на этих счетах в отношении организаторов игорного бизнеса", – резюмировал депутат.

26 октября 2023 года вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков рассказал, когда поступят первые начисления в рамках проекта "Нацфонд – детям".