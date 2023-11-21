Как в Казахстане планируют защищать права взрослых и детей

Министерство юстиции разработало План дальнейших мер в области прав человека и верховенства закона (третий пакет мер), рассчитанный на 2024-2025 годы, сообщает Zakon.kz.

Так, для защиты прав детей предлагается законодательно закрепить статус региональных уполномоченных по правам ребенка, а также провести исследования для получения комплексных данных для ликвидации детского труда в сельском хозяйстве, строительстве и сфере услуг и выработать предложения по ликцидации детского труда.

Для ликвидации дискриминации в отношении женщин предусматривается:

Введение обязательного механизма прохождения агрессорами комплексной психологической коррекции.

Увеличение количества специализированных (кризисных) центров по оказанию помощи женщинам и детям, пострадавшим от бытового насилия.

Увеличение количества Центров по поддержке семьи.

Включение целевых индикаторов в сфере семейно-бытового насилия в планы развития акиматов.

Разработать меры по дальнейшему совершенствованию уголовного законодательства в сфере семейно-бытового насилия .

Разработать предложения по совершенствованию законодательства в области трудовых отношений, включающее определение понятия "сексуальные домогательства на рабочем месте" в соответствии с международными нормами и стандартами, предусмотрев эффективные процедуры подачи и рассмотрения жалоб, средства правовой защиты и санкции.

В рамках продвижения равных прав и возможностей мужчин и женщин предлагается:

Учреждение должности внештатного советника акима по вопросам гендерного равенства, в том числе из числа гражданского общества, экспертов и бизнес-сообщества.

Включение целевого индикатора в оценку работы государственных органов на центральном и местном уровнях, включая правоохранительные органы, по гендерному равенству (не менее 30%).

План также включает мероприятия:

по защите прав человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания и предупреждения пыток и жестокого обращения;

права человека в отношении мигрантов, лиц без гражданства и беженцев;

права на свободу объединений и права человека в отношении граждан с инвалидностью.

Кроме того, в документе предусмотрены мероприятия по охране права на труд и профсоюзную деятельность.

В частности, планируется разработать Концепцию безопасного труда в Республике Казахстан до 2030 года и принять Концепции инклюзивной политики в Республике Казахстан до 2030 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 5 декабря.

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