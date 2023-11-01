Снять мораторий на проверки крупных промышленных предприятий предлагают депутаты Мажилиса

Депутат Мажилиса Арман Калыков на пленарном заседании палаты 1 ноября предложил правительству снять в Казахстане мораторий на проверки крупных промышленных предприятий на фоне череды аварий на АО "АрселорМиталл Темиртау", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Арман Калыков в своем депутатском запросе от имени палаты заявил, что простые рабочие не должны спускаться каждый раз в шахту, как в последний раз.

"Горняки и их семьи должны быть уверены в завтрашнем дне. Для этого мы, депутаты, разработали важные поправки в закон по защите охраны труда каждого рабочего, которые направлены в правительство. Законопроектом предлагается усиление государственного контроля в лице инспекции по промышленной безопасности и инспекции по труду... Правительству надо подумать над усилением контрольных функций по обеспечению безопасности рабочих на производстве. Кроме того, пришло время снять мораторий на проверки крупных промышленных предприятий по стране", – заявил мажилисмен.

Указал депутат и на необходимость придать особый статус Институту профессиональных заболеваний и гигиены труда.

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Трагедия на шахте им. Костенко АО "АрселорМиталл Темиртау" в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября 2023 года – в 02:33. В момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 горняков. Изначально сообщалось о четырех жертвах, но погибли все, кто остался под землей, – 46 шахтеров.

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После ЧП в шахте им. Костенко глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Затем в правительстве заявили, что уже достигли предварительной договоренности с акционерами АМТ, а также отметили, что "завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана". Позднее "АрселорМиттал" подтвердил переход компании в собственность Казахстана.

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29 октября в Казахстане объявили Днем общенационального траура в связи с гибелью карагандинских шахтеров.

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