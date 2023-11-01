Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Снять мораторий на проверки крупных промышленных предприятий предлагают депутаты Мажилиса

Снять мораторий на проверки крупных промышленных предприятий предлагают депутаты Мажилиса Фото: parlam.kz
Депутат Мажилиса Арман Калыков на пленарном заседании палаты 1 ноября предложил правительству снять в Казахстане мораторий на проверки крупных промышленных предприятий на фоне череды аварий на АО "АрселорМиталл Темиртау", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Арман Калыков в своем депутатском запросе от имени палаты заявил, что простые рабочие не должны спускаться каждый раз в шахту, как в последний раз.

"Горняки и их семьи должны быть уверены в завтрашнем дне. Для этого мы, депутаты, разработали важные поправки в закон по защите охраны труда каждого рабочего, которые направлены в правительство. Законопроектом предлагается усиление государственного контроля в лице инспекции по промышленной безопасности и инспекции по труду... Правительству надо подумать над усилением контрольных функций по обеспечению безопасности рабочих на производстве. Кроме того, пришло время снять мораторий на проверки крупных промышленных предприятий по стране", – заявил мажилисмен.

Указал депутат и на необходимость придать особый статус Институту профессиональных заболеваний и гигиены труда.

Материал по теме

Мажилисмен Калыков: АМТ все годы зарабатывала на крови казахстанских горняков

Трагедия на шахте им. Костенко АО "АрселорМиталл Темиртау" в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября 2023 года – в 02:33. В момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 горняков. Изначально сообщалось о четырех жертвах, но погибли все, кто остался под землей, – 46 шахтеров.

Материал по теме

Опубликован полный список погибших на шахте имени Костенко

После ЧП в шахте им. Костенко глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Затем в правительстве заявили, что уже достигли предварительной договоренности с акционерами АМТ, а также отметили, что "завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана". Позднее "АрселорМиттал" подтвердил переход компании в собственность Казахстана.

Материал по теме

В Минюсте рассказали, должен ли Лакшми Миттал нести ответственность за трагедию на шахте

29 октября в Казахстане объявили Днем общенационального траура в связи с гибелью карагандинских шахтеров.

Материал по теме

Горняки рассказали, как спасали коллегу из шахты Костенко

Все новости по ЧП на шахте им. Костенко можете прочитать здесь.

Читайте также

Акорда опубликовала видео с переговоров Токаева и Макрона
Акорда опубликовала видео с переговоров Токаева и Макрона
О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 2-4 ноября рассказали синоптики
О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 2-4 ноября рассказали синоптики
Скончалась жена Адильбека Джаксыбекова
Скончалась жена Адильбека Джаксыбекова
Мадина Мамырханова
АрселорМиттал Мажилис Парламента РК Казахстан ЧП на шахте Костенко
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наши за рубежом, семья Ренаты Хасановой в Швеции, Швеция
Наши за рубежом: казахстанка о жизни в Швеции
Какие изменения ждут казахстанцев с ноября 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с ноября 2023 года
Конституционный суд признал правомерным лишение прав на 7 лет в состоянии алкогольного и наркоопьянения
Решение КС: правомерно ли лишение прав на 7 лет за управление в алкогольном опьянении
200 тысяч в день "обещает" Google казахстанцам
200 тысяч в день "обещает" Google казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления