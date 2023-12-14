Спортивное коневодство получит господдержку в Казахстане

В Мажилисе 14 декабря 2023 года презентовали проект закона, направленный на государственную поддержку спортивного коневодства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Проект закона с такой нормой презентовали в мажилисе. Представил его депутат Айдарбек Ходжаназаров.

"Проект Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства казахской породы лошадей спортивного направления" разработан в порядке законодательной инициативы депутатами Парламента Республики Казахстан в целях развития казахской породы лошадей спортивного направления. В целом законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в три закона "О племенном животноводстве", "Об охране селекционных достижений" и "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий", – отметил он.

По словам депутата, предусмотренные законопроектом изменения позволят снять существующие барьеры для оказания мер государственной поддержки спортивного коневодства, а также создать условия для сохранения казахской породы лошадей спортивного направления и росту ее популяции в стране.

Позже в кулуарах мажилиса Айдарбек Ходжаназаров объяснил суть проблемы.



"В Казахстане поддерживается сейчас животноводство в части разведения лошадей в молочном, мясном направлении. Но никакая поддержка не оказывается сейчас спортивному развитию породистых скакунов, лошадей. Это все оставалось вне видении правительства. Мы сейчас предлагаем вернуть ту былую славу казахских скакунов. В частности, отмечаем двух пород отдельно: костанайская и адайская породы. Они на сегодняшний день доказали свою состоятельность. Так, костанайская порода является одним из чемпионов по скачкам на длинные дистанции. Самое удручающее – в наших национальных видах спорта нашим спортсменам приходится скакать на лошадях, купленных у кыргызов, россиян, из других стран. На сегодняшний день не поддерживается спортивное разведение лошадей. Лучшие скакуны уходят в Узбекистан. У нас остаются остатки. Мы видим, что развитие наших национальных видов спорта через поддержку и разведение породистых скакунов даст хороший импульс развитию нашей культуры, наших традиций", – мотивировал парламентарий.

На эти цели определены и утверждены республиканским бюджетом 701, 2 млн тенге на ближайшие пять лет. Данные средства будут направлены на субсидирование предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей, которые занимаются селекцией наших казахстанских пород, покупкой жеребцов для разведения и использования в спортивных целях.