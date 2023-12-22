Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Токаев подписал закон о соцзащите казахстанцев, работающих во вредных условиях.
- Дети и их родители могут подавать жалобы в ООН: подписан закон.
- Казахстан ратифицировал поправки в межправительственное соглашение с Россией касательно особенностей таможенного декларирования поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан.
- Правительство утвердило Комплексные планы: социально-экономического развития города Қонаев, по развитию крупнейших нефтегазовых и нефтегазохимических проектов.
- Утверждена Концепция развития рынка труда до 2029 года, приоритетной задачей которой станет создание новых качественных рабочих мест.
- В Казахстане создали Фонд развития оборонно-промышленного комплекса, который будет оказывать финансовую поддержку отечественных научно-технических разработок и модернизации организаций оборонно-промышленного комплекса.
- Казахской государственной филармонии и Государственной концертной организации "Қазақконцерт" присвоили статус "Академический".
- Заявления о легализации иностранных авто рассмотрят до 31 декабря 2023 года.
- Для въезда (ввоза) в Казахстан иностранного авто временно не требуются сведения из системы электронных паспортов транспортных средств.
- Как апостилировать документы о высшем образовании в Казахстане: новые правила оказания госуслуги.
- Утверждены новые Правила предоставления жилищной помощи.
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