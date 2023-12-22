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Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Токаев подписал закон о соцзащите казахстанцев, работающих во вредных условиях.
  • Дети и их родители могут подавать жалобы в ООН: подписан закон.
  • Казахстан ратифицировал поправки в межправительственное соглашение с Россией касательно особенностей таможенного декларирования поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан.
  • Правительство утвердило Комплексные планы: социально-экономического развития города Қонаев, по развитию крупнейших нефтегазовых и нефтегазохимических проектов.
  • Утверждена Концепция развития рынка труда до 2029 года, приоритетной задачей которой станет создание новых качественных рабочих мест.
  • В Казахстане создали Фонд развития оборонно-промышленного комплекса, который будет оказывать финансовую поддержку отечественных научно-технических разработок и модернизации организаций оборонно-промышленного комплекса.
  • Казахской государственной филармонии и Государственной концертной организации "Қазақконцерт" присвоили статус "Академический".
  • Заявления о легализации иностранных авто рассмотрят до 31 декабря 2023 года.
  • Для въезда (ввоза) в Казахстан иностранного авто временно не требуются сведения из системы электронных паспортов транспортных средств.
  • Как апостилировать документы о высшем образовании в Казахстане: новые правила оказания госуслуги.
  • Утверждены новые Правила предоставления жилищной помощи.

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