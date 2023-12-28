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Какие важные законы Сенат принял за год

Какие важные законы Сенат принял за год Фото: senate.parlam.kz
Спикер Сената Маулен Ашимбаев на заключительном в этом году пленарном заседании палаты отметил, что в целом Парламентом приняты в 2023-м 92 закона. Он рассказал, какие из них являются наиболее важными, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Маулен Ашимбаев отметил, что 2023 год был насыщен изменениями в политической, экономической и социальной сферах для нашей страны.

"Есть все основания полагать, что этот год стал годом истинной политической модернизации в рамках конституционных реформ под началом нашего президента. В этом году вступили в силу конституционные изменения в отношении Парламента. В результате конституционных реформ возросла роль палат Парламента. Изменилась законодательная процедура – законы начали рассматриваться новыми подходами", – отметил спикер Сената.

Он напомнил, что в начале 2023 года указом главы государства были назначены 10 депутатов Сената, пять из которых впервые были выдвинуты из АНК. Также проведены очередные выборы депутатов Сената в регионах. В итоге состав верхней палаты Парламента заметно обновился.

"В январе указом президента был распущен Мажилис Парламента, Сенат два месяца исполнял функции Парламента с достоинством. В целом, в этом году Парламентом приняты 92 закона. Они обеспечивают политическое и устойчивое социально-экономическое развитие страны. Серди них конституционные законы по вопросам судебной системы, деятельности прокуратуры, а также по вопросам административной реформы. Особо следует отметить принятие нового Социального кодекса. Кроме того, был принят ряд особо важных законов, таких как возвращение государству незаконно приобретенных активов, а также общественный контроль. В прошлом месяце мы утвердили основной финансовый документ страны – о Республиканском бюджете на 2024-2026 годы", – резюмировал Маулен Ашимбаев.

27 декабря состоялось завершающее в 2023 году пленарное заседание Мажилиса. Спикер палаты Ерлан Кошанов также подвел итоги работы депутатов за год.

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