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Законодательство РК

Уголовное дело завели на чиновника в Жамбылской области

Уголовное дело завели на чиновника в Жамбылской области Фото: Zakon.kz
Прокурорами в Жамбылской области выявлен факт служебного подлога, совершенный работником отдела земельных отношений акимата Байзакского района, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в прокуратуре Жамбылской области 28 декабря 2023 года.

"Прокуратурой Байзакского района выявлены факты совершения работником отдела земельных отношений акимата района служебного подлога при предоставлении земельных участков сельхозназначения площадью 500 га", – говорится в сообщении.

Кроме того, по итогам конкурса должностным лицом неправомерно внесены изменения в сведения о месторасположении участков.

"По данным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 369 ("Служебный подлог") УК РК, которое направлено в суд. По акту прокурорского надзора земельные участки площадью свыше 300 га возвращены государству".Прокуратура Жамбылской области

В ведомстве отметили, что по остальным работа продолжается.

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