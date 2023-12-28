Уголовное дело завели на чиновника в Жамбылской области
Фото: Zakon.kz
Прокурорами в Жамбылской области выявлен факт служебного подлога, совершенный работником отдела земельных отношений акимата Байзакского района, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказали в прокуратуре Жамбылской области 28 декабря 2023 года.
"Прокуратурой Байзакского района выявлены факты совершения работником отдела земельных отношений акимата района служебного подлога при предоставлении земельных участков сельхозназначения площадью 500 га", – говорится в сообщении.
Кроме того, по итогам конкурса должностным лицом неправомерно внесены изменения в сведения о месторасположении участков.
"По данным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 369 ("Служебный подлог") УК РК, которое направлено в суд. По акту прокурорского надзора земельные участки площадью свыше 300 га возвращены государству".Прокуратура Жамбылской области
В ведомстве отметили, что по остальным работа продолжается.
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