Цифровой лист ожидания хотят внедрить в сфере занятости

Министерство труда и социальной защиты подготовило поправки в Правила регистрации лиц, ищущих работу, безработных и осуществления трудового посредничества, оказываемого карьерными центрами, сообщает Zakon.kz.

В частности, планируют внедрить цифровой лист ожидания.

"Основные изменения направлены на совершенствование порядка оказания государственной услуги путем внедрения механизма цифрового листа ожидания, позволяющего сохранить поданное заявление при выявлении ошибок, неточностей либо неполного пакета документов и предоставить услугополучателю возможность устранить выявленные недостатки", - говорится в документе.

На время устранения недостатков оказание госуслуги будет приостанавливаться, а после их устранения – возобновляться.

Как считают в Минтруда, изменения позволят усовершенствовать порядок оказания госуслуг и обеспечить единообразное применение законодательства.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 сентября.

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