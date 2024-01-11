Суд по резонансному делу о смерти студента из Щучинска пройдет в закрытом режиме

Суд по резонансному уголовному делу о смерти студента из Щучинска пройдет в закрытом режиме. Об этом на брифинге 11 января 2024 года рассказала председатель Бурабайского районного суда Асель Абимуратова, сообщает Zakon.kz.

Согласно ст. 29 УПК РК, закрытое судебное разбирательство допускается по делам об уголовных правонарушениях несовершеннолетних, а также в случаях, когда этого требуют интересы безопасности потерпевшего, свидетеля или других участвующих в деле лиц, а также членов их семей или близких родственников.

Нормами ст. 532 УПК РК предусмотрено, что на всех этапах уголовного судопроизводства должно соблюдаться право несовершеннолетнего подсудимого на конфиденциальность.

В соответствии с п. 8.1 Минимальных стандартных правил Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, право несовершеннолетнего на конфиденциальность должно уважаться на всех этапах, чтобы избежать причинения ей или ему вреда из-за ненужной гласности или из-за ущерба репутации.

"Исходя из (выше перечисленного. – Прим. ред.), постановлением суда судебные заседания по данному уголовному делу будут проводиться в закрытом судебном разбирательстве. Приговор суда будет провозглашен и разъяснен публично". Бурабайский районный суд Акмолинской области

10 января 2024 года стало известно, что резонансное уголовное дело о гибели студента в Бурабае направили в суд. В полиции отметили, что по ст. 293 УК РК "Хулиганство" и ст. 194 УК РК "Вымогательство" – подозреваемых 11 человек, из них 10 – под стражей и один несовершеннолетний. Подробнее по ссылке.