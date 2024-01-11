Суд по резонансному делу о смерти студента из Щучинска пройдет в закрытом режиме
Согласно ст. 29 УПК РК, закрытое судебное разбирательство допускается по делам об уголовных правонарушениях несовершеннолетних, а также в случаях, когда этого требуют интересы безопасности потерпевшего, свидетеля или других участвующих в деле лиц, а также членов их семей или близких родственников.
Нормами ст. 532 УПК РК предусмотрено, что на всех этапах уголовного судопроизводства должно соблюдаться право несовершеннолетнего подсудимого на конфиденциальность.
В соответствии с п. 8.1 Минимальных стандартных правил Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, право несовершеннолетнего на конфиденциальность должно уважаться на всех этапах, чтобы избежать причинения ей или ему вреда из-за ненужной гласности или из-за ущерба репутации.
"Исходя из (выше перечисленного. – Прим. ред.), постановлением суда судебные заседания по данному уголовному делу будут проводиться в закрытом судебном разбирательстве. Приговор суда будет провозглашен и разъяснен публично".Бурабайский районный суд Акмолинской области
10 января 2024 года стало известно, что резонансное уголовное дело о гибели студента в Бурабае направили в суд. В полиции отметили, что по ст. 293 УК РК "Хулиганство" и ст. 194 УК РК "Вымогательство" – подозреваемых 11 человек, из них 10 – под стражей и один несовершеннолетний. Подробнее по ссылке.