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Общество

Суд по делу экс-дипломата Сакена Мамаша пройдет в закрытом режиме

Карина Мамаш (в центре), фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 11:50 Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
Судья Межрайонного суда по уголовным делам Астаны Артур Абдыханов решил, что судебное следствие по делу бывшего советника посла Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах Сакена Мамаша пройдет в закрытом режиме, сообщает Zakon.kz.

Подготовка к главному судебному следствию проходит в открытом режиме. Суд ограничил гласность процесса, так как материалы касаются интимной жизни сторон. При этом приговор огласят публично. На открытой части процесса судья разрешил прессе снимать фото и видео всех участников процесса, кроме Сакена Мамаша.

"Ходатайство потерпевшей стороны о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании удовлетворить частично. Подготовительную часть главного судебного разбирательства провести в открытом судебном заседании. Со стадии судебного следствия данное судебное разбирательство провести в закрытом судебном заседании", – сказал Артур Абдыханов.

Адвокат Сакена Мамаша Бейбитжан Сайлауулы ходатайствовал о смягчении меры пресечения, но суд не увидел оснований для изменения меры пресечения.

Карина Мамаш просила закрытый суд, так как не хотела разглашения интимных подробностей семейной жизни. Сакен Мамаш выступил за открытый суд, но был против публикации его фото и видео.

О том, что Сакен Мамаш на протяжении 10 лет избивает свою жену Карину, стало известно 6 мая 2024 года. Тогда женщина обратилась к общественникам за помощью и рассказала свою историю в соцсетях. Она попросила, чтобы ее супруга лишили статуса дипломата и отправили в тюрьму. После на это отреагировали в МИД РК, а полиция Астаны начала уголовное дело.

Ранее сообщалось, что дело Сакена Мамаша рассматривается в Межрайонном суде по уголовным делам. Его обвиняют по п.1 ч. 2 ст. 110 ("Истязание") Уголовного кодекса РК. 4 апреля 2025 года в полиции сообщили об аресте бывшего дипломата.

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Бауыржан Муканов
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