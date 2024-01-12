Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Город Алатау появился в Алматинской области: Токаев подписал указ.
- СЭЗ "G4 City" переименовали в Alatau и значительно расширили ее территорию.
- С 16 января вводится запрет на ввоз в Казахстан легковых автомобилей с правосторонним расположением руля в разобранном виде.
- В 2025 году в Казахстане пройдет национальная сельскохозяйственная перепись.
- Как гражданам получить жилище из государственного жилищного фонда: новые правила.
- АРРФР утвердило Правила осуществления страховых выплат по договору предпенсионного аннуитетного страхования работников вредных производств.
- Новые квалификационные требования к вузам утвердили в Казахстане.
- Работодателям субсидируют затраты на строительство жилья в сельской местности.
- Родственникам курсантов военных учебных заведений разрешили знакомиться с их жизнью и бытом.
- Министерство труда утвердило Правила установления профессиональных праздников.
- Строить и ремонтировать дороги в Казахстане будут по новым правилам, согласно которым подрядчик будет отвечать за качество строительства в течение гарантийного срока.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript