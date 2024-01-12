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Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Город Алатау появился в Алматинской области: Токаев подписал указ.
  • СЭЗ "G4 City" переименовали в Alatau и значительно расширили ее территорию.
  • С 16 января вводится запрет на ввоз в Казахстан легковых автомобилей с правосторонним расположением руля в разобранном виде.
  • В 2025 году в Казахстане пройдет национальная сельскохозяйственная перепись.
  • Как гражданам получить жилище из государственного жилищного фонда: новые правила.
  • АРРФР утвердило Правила осуществления страховых выплат по договору предпенсионного аннуитетного страхования работников вредных производств.
  • Новые квалификационные требования к вузам утвердили в Казахстане.
  • Работодателям субсидируют затраты на строительство жилья в сельской местности.
  • Родственникам курсантов военных учебных заведений разрешили знакомиться с их жизнью и бытом.
  • Министерство труда утвердило Правила установления профессиональных праздников.
  • Строить и ремонтировать дороги в Казахстане будут по новым правилам, согласно которым подрядчик будет отвечать за качество строительства в течение гарантийного срока.

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