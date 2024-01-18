Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Астане лица с инвалидностью лишились пособий из-за частных судебных исполнителей

В Астане лица с инвалидностью лишились пособий из-за частных судебных исполнителей Фото: freepik
В Астане частные судебные исполнители незаконно арестовали счета лиц с инвалидностью, лишив их пособий. Об этом 18 января 2024 года рассказали в столичной прокуратуре, сообщает Zakon.kz.

В ходе анализа прокуратурой Астаны установлено, что частными судебными исполнителями наложены аресты на банковские счета 27 должников, которые являлись получателями социальных пособий как лица с ограниченными возможностями.

"По акту прокурорского надзора обеспечен возврат денежных средств на полмиллиона тенге, а также снятие арестов с банковских счетов, что открыло доступ 27 лицам к денежным средствам на 1,2 млн тенге", – говорится в сообщении.

В настоящее время прокуратурой города совместно с уполномоченным органом рассматривается вопрос о внесении соответствующих изменений в нормативно-правовые акты.

"В соответствии с Законом РК "О платежах и платежных системах" не допускается наложение ареста по банковским счетам, предназначенным для зачисления пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования", – напомнили в прокуратуре Астаны.

Материал по теме

Какие скидки есть в Казахстане для пассажиров с инвалидностью и их сопровождающих

О том, как помогают людям с особыми потребностями в Казахстане, можете узнать по ссылке.

Читайте также

В Казахстане запустили пилотный проект по взысканию адмштрафов по упрощенному производству
В Казахстане запустили пилотный проект о взыскании адмштрафов по упрощенному производству
Решения об ограничении выписки ЭСФ будут направлять различными способами
Решения об ограничении выписки ЭСФ будут направлять различными способами
Министерству торговли и интеграции расширят функции
Министерству торговли и интеграции расширят функции
Динара Халдарова
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
К чему привел отказ от алкоголя в четырех селах Казахстана
К чему привел отказ от алкоголя в четырех селах Казахстана
МВД опубликовало призыв к казахстанским водителям
Штрафы и арест: МВД опубликовало важное обращение к водителям
Депутат о контроле мобильных переводов
Депутат о контроле мобильных переводов: Предприниматели едва сводят концы с концами
69-летняя мама Алсу покорила соцсети
69-летняя мама Алсу покорила соцсети
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: