В Астане лица с инвалидностью лишились пособий из-за частных судебных исполнителей

В Астане частные судебные исполнители незаконно арестовали счета лиц с инвалидностью, лишив их пособий. Об этом 18 января 2024 года рассказали в столичной прокуратуре, сообщает Zakon.kz.

В ходе анализа прокуратурой Астаны установлено, что частными судебными исполнителями наложены аресты на банковские счета 27 должников, которые являлись получателями социальных пособий как лица с ограниченными возможностями.

"По акту прокурорского надзора обеспечен возврат денежных средств на полмиллиона тенге, а также снятие арестов с банковских счетов, что открыло доступ 27 лицам к денежным средствам на 1,2 млн тенге", – говорится в сообщении.

В настоящее время прокуратурой города совместно с уполномоченным органом рассматривается вопрос о внесении соответствующих изменений в нормативно-правовые акты.

"В соответствии с Законом РК "О платежах и платежных системах" не допускается наложение ареста по банковским счетам, предназначенным для зачисления пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования", – напомнили в прокуратуре Астаны.

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