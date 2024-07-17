В Казахстане приостановили введение пилотного проекта по ликвидации юрлица до 1 октября

Минюст подготовил приказ о приостановлении действия совместного приказа министра юстиции и МЦРИАП от 16 февраля 2024 года "О реализации пилотного проекта по прекращению деятельности юридического лица по основанию ликвидации в автоматизированном режиме", сообщает Zakon.kz.

"Приостановить действие совместного приказа министра юстиции РК и министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК от 16 февраля 2024 года "О реализации пилотного проекта по прекращению деятельности юридического лица по основанию ликвидации в автоматизированном режиме" до 1 октября 2024 года", - говорится в документе.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 июля.

Указанный приказ предусматривал, что до 1 июля 2025 года во всех областях, городах республиканского значения и столице запустят пилотный проект по прекращению деятельности юридического лица по основанию ликвидации в автоматизированном режиме.

Также утвержден порядок реализации пилотного проекта. В рамках проекта прекращение деятельности могут оформить только коммерческие организации.

Приказ вводился в действие с 1 июля 2024 года.