Толкнула под колеса грузовика: женщине вынесли приговор в Алматинской области

19 февраля 2024 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области вынес приговор в отношении женщины, которую обвиняли в противоправном умышленном причинении смерти другому человеку (ч. 1 ст. 99 УК РК), сообщает Zakon.kz.

Как следует из материалов дела, в октябре 2023 года подсудимая, находясь на обочине автодороги Алматы – Бишкек Карасайского района Алматинской области в состоянии алкогольного опьянения, в результате образовавшегося конфликта между ней и ее сожителем толкнула его под колеса грузовой автомашины. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

"Вина подсудимой была полностью доказана и подтверждена материалами уголовного дела... В соответствии с требованиями статей 53, 54 УК РК, обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание подсудимой, не установлено, а отягчающим обстоятельством явилось совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. Приговором суда подсудимая К. признана виновной по ч. 1 ст. 99 УК РК и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет". Пресс-служба Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматинской области

Отмечается, что приговор суда не вступил в законную силу.

13 ноября 2023 года стало известно, что полиция Алматинской области возбудила дело об умышленном убийстве после того, как женщина толкнула мужчину под колеса фуры на трассе Алматы – Бишкек.

В полицию обратились очевидцы, рассказавшие, что грузовой тягач Volvo насмерть сбил мужчину. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку и выяснили, что гибель жертвы не была случайной: по информации следствия, стоявшая рядом женщина целенаправленно вытолкнула погибшего под колеса большегруза. Инцидент попал на видео, которое распространилось в соцсетях.