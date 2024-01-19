Кандас из Узбекистана избежал депортации, но заплатит штраф

Сотрудники прокуратуры Мангистауской области защитили права кандаса из Узбекистана, которого хотели выдворить из Казахстана в связи с истечением срока регистрации, сообщает Zakon.kz.

Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям Актау гражданин Узбекистана Н. Кибасов привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 517 КоАП РК за уклонение от выезда из страны после истечения срока регистрации и подвергнут взысканию в виде выдворения за пределы РК.

Согласно действующему законодательству, выдворенное по решению суда лицо не может въехать на территорию Республики Казахстан в течение пяти лет.

"Прокуратурой области внесено представление в Генеральную прокуратуру о принесении кассационного протеста на предмет смягчения наказания в связи с тем, что Кибасов Н. получил статус "кандас" и оформлял документы для получения казахстанского гражданства. По протесту Генеральной прокуратуры Верховный суд отменил указанное постановление суда и направил дело на новое рассмотрение". Прокуратура Мангистауской области

При новом рассмотрении суд назначил Кибасову штраф без выдворения за пределы Казахстана.

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