Почему в Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу
Как подчеркнули в оборонном ведомстве, основная цель призыва офицеров запаса – восполнение текущего некомплекта должностей офицерского состава.
Призыв осуществляется в соответствии со ст. 32 Закона РК "О воинской службе и статусе военнослужащих".
Основные требования, предъявляемые к офицерам запаса:
- возраст до 29 лет (для офицеров запаса медицинских служб – до 32 лет),
- пригодность к воинской службе по здоровью,
- наличие востребованной военно-учетной специальности.
"Офицеры запаса, проходившие воинскую службу, от призыва освобождаются", – говорится в сообщении.
По данным Минобороны, в 2024 году призывать будут по наиболее востребованным военно-учетным специальностям, в том числе медицинским, авиационным, инженерным, артиллерийским, радиотехническим, воспитательно-идеологическим, тыловым, военно-транспортным, информационным, разведывательным.
"В ряде случаев призыв офицеров запаса будет проходить с учетом территориального принципа комплектования, то есть воинскую службу офицеры по призыву будут проходить по месту воинского учета или постоянного проживания. Приоритет будет отдаваться заинтересованным в призыве кандидатам и нетрудоустроенным офицерам запаса".Пресс-служба МО РК
Проектом постановления правительства РК предусматривается призыв в 2024 году 600 офицеров запаса в Вооруженные силы, 152 – в другие войска и воинские формирования (Пограничная служба – 80, Национальная гвардия – 42, Министерство по чрезвычайным ситуациям – 30).
"Отбор офицеров запаса осуществляется местными органами военного управления, которые организуют все необходимые отборочные мероприятия".Пресс-служба МО РК
В соответствии с законодательством в области прохождения воинской службы уровень социального обеспечения офицеров запаса приравнен к офицерам-контрактникам.
"В период прохождения воинской службы офицеры по призыву обеспечиваются полноразмерным денежным довольствием, жилищными выплатами, вещевым имуществом, питанием, медицинской помощью и другими видами довольствия".Пресс-служба МО РК
В Минобороны отметили, что "увеличение количества призываемых офицеров запаса для прохождения воинской службы направлено на повышение боеготовности Вооруженных сил и накопление военно-обученного резерва по своей военно-учетной специальности".
30 января 2024 года стало известно, что в Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года. Согласно постановлению, принятому правительством страны, всего на службу будет призвано 752 человека.