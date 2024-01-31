Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Почему в Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу

Почему в Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу Фото: пресс-служба Минобороны РК, коллаж Zakon.kz
В Министерстве обороны Казахстана сегодня, 31 января 2024 года, объяснили причину призыва офицеров запаса на воинскую службу на два года, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнули в оборонном ведомстве, основная цель призыва офицеров запаса – восполнение текущего некомплекта должностей офицерского состава.

Призыв осуществляется в соответствии со ст. 32 Закона РК "О воинской службе и статусе военнослужащих".

Основные требования, предъявляемые к офицерам запаса:

  • возраст до 29 лет (для офицеров запаса медицинских служб – до 32 лет),
  • пригодность к воинской службе по здоровью,
  • наличие востребованной военно-учетной специальности.
"Офицеры запаса, проходившие воинскую службу, от призыва освобождаются", – говорится в сообщении.

По данным Минобороны, в 2024 году призывать будут по наиболее востребованным военно-учетным специальностям, в том числе медицинским, авиационным, инженерным, артиллерийским, радиотехническим, воспитательно-идеологическим, тыловым, военно-транспортным, информационным, разведывательным.

"В ряде случаев призыв офицеров запаса будет проходить с учетом территориального принципа комплектования, то есть воинскую службу офицеры по призыву будут проходить по месту воинского учета или постоянного проживания. Приоритет будет отдаваться заинтересованным в призыве кандидатам и нетрудоустроенным офицерам запаса".Пресс-служба МО РК

Проектом постановления правительства РК предусматривается призыв в 2024 году 600 офицеров запаса в Вооруженные силы, 152 – в другие войска и воинские формирования (Пограничная служба – 80, Национальная гвардия – 42, Министерство по чрезвычайным ситуациям – 30).

"Отбор офицеров запаса осуществляется местными органами военного управления, которые организуют все необходимые отборочные мероприятия".Пресс-служба МО РК

В соответствии с законодательством в области прохождения воинской службы уровень социального обеспечения офицеров запаса приравнен к офицерам-контрактникам.

"В период прохождения воинской службы офицеры по призыву обеспечиваются полноразмерным денежным довольствием, жилищными выплатами, вещевым имуществом, питанием, медицинской помощью и другими видами довольствия".Пресс-служба МО РК

В Минобороны отметили, что "увеличение количества призываемых офицеров запаса для прохождения воинской службы направлено на повышение боеготовности Вооруженных сил и накопление военно-обученного резерва по своей военно-учетной специальности".

Материал по теме

Отток военнослужащих растет в Казахстане: в Минобороны озвучили причины

30 января 2024 года стало известно, что в Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года. Согласно постановлению, принятому правительством страны, всего на службу будет призвано 752 человека.

Читайте также

Казахстанцы смогут устроиться на работу в Катаре
Казахстанцы смогут устроиться на работу в Катаре
В Казахстане цены на автогаз будут расти больше за год
В Казахстане цены на автогаз будут расти в течение года
Педофилов предлагают пожизненно лишать свободы в Казахстане
Педофилов предлагают пожизненно лишать свободы в Казахстане
Динара Халдарова
МО РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отток военнослужащих растет в Казахстане: в Минобороны озвучили причины
Отток военнослужащих растет в Казахстане: в Минобороны озвучили причины
Как Трудовой кодекс защищает работников
Как последние поправки в Трудовой кодекс РК защищают права работников
Иностранцы из-за мести подожгли авто алматинки
Иностранцы из-за мести подожгли авто алматинки
В Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года
В Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: