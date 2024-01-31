Почему в Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу

В Министерстве обороны Казахстана сегодня, 31 января 2024 года, объяснили причину призыва офицеров запаса на воинскую службу на два года, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнули в оборонном ведомстве, основная цель призыва офицеров запаса – восполнение текущего некомплекта должностей офицерского состава.

Призыв осуществляется в соответствии со ст. 32 Закона РК "О воинской службе и статусе военнослужащих".

Основные требования, предъявляемые к офицерам запаса:

возраст до 29 лет (для офицеров запаса медицинских служб – до 32 лет),

пригодность к воинской службе по здоровью,

наличие востребованной военно-учетной специальности.

"Офицеры запаса, проходившие воинскую службу, от призыва освобождаются", – говорится в сообщении.

По данным Минобороны, в 2024 году призывать будут по наиболее востребованным военно-учетным специальностям, в том числе медицинским, авиационным, инженерным, артиллерийским, радиотехническим, воспитательно-идеологическим, тыловым, военно-транспортным, информационным, разведывательным.

"В ряде случаев призыв офицеров запаса будет проходить с учетом территориального принципа комплектования, то есть воинскую службу офицеры по призыву будут проходить по месту воинского учета или постоянного проживания. Приоритет будет отдаваться заинтересованным в призыве кандидатам и нетрудоустроенным офицерам запаса". Пресс-служба МО РК

Проектом постановления правительства РК предусматривается призыв в 2024 году 600 офицеров запаса в Вооруженные силы, 152 – в другие войска и воинские формирования (Пограничная служба – 80, Национальная гвардия – 42, Министерство по чрезвычайным ситуациям – 30).

"Отбор офицеров запаса осуществляется местными органами военного управления, которые организуют все необходимые отборочные мероприятия". Пресс-служба МО РК

В соответствии с законодательством в области прохождения воинской службы уровень социального обеспечения офицеров запаса приравнен к офицерам-контрактникам.

"В период прохождения воинской службы офицеры по призыву обеспечиваются полноразмерным денежным довольствием, жилищными выплатами, вещевым имуществом, питанием, медицинской помощью и другими видами довольствия". Пресс-служба МО РК

В Минобороны отметили, что "увеличение количества призываемых офицеров запаса для прохождения воинской службы направлено на повышение боеготовности Вооруженных сил и накопление военно-обученного резерва по своей военно-учетной специальности".

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30 января 2024 года стало известно, что в Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года. Согласно постановлению, принятому правительством страны, всего на службу будет призвано 752 человека.