Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня

Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство Казахстана. В Павлодарской области решили приостановить поиски автобуса, провалившегося под землю. Хирургическую кастрацию для педофилов предложили ввести в Казахстане. Главные события за 5 февраля – в подборке Zakon.kz.

Отставка правительства

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство Казахстана. Временно исполнять обязанности премьер-министра страны будет Роман Скляр.

Остальные члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава Кабинета министров.

Повестка расширенного заседания правительства 7 февраля

Акорда анонсировала расширенное заседании правительства, в котором примет участие президент Касым-Жомарт Токаев.

7 февраля на заседании будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и обозначены основные задачи на предстоящий период.

Поиски провалившегося автобуса

На территории АО "Майкаинзолото", где автобус с людьми провалился под землю, приостановили поисково-спасательные работы.

По данным ДЧС области, структура грунта на месте дна провала изменилась и ослабла. Также были установлены полости и пустоты, как на месте проводимых работ, так и под ними, из-за чего возрос риск обрушений и провалов.

Хирургическая кастрация для педофилов

Депутат Елнур Бейсенбаев на презентации законопроекта по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей предложил ввести хирургическую кастрацию для педофилов.

"Но здесь правительство показало свою бесхребетность и не приняло эту поправку. Они мотивируют разными словами, что это противоречит конвенции по правам человека. Эти доводы, во-первых, можно сказать, не имеют четкой аргументации. Во многих европейских странах есть хирургическая кастрация. Мы не говорим, что нужно кастрацию применять ко всем педофилам. Мы даем суду выбирать. Если педофилия была совершена с особой жестокостью, то данную кастрацию нужно делать", – заявил в Мажилисе депутат.

По словам мажилисмен, через 30-40 лет после заключения человек может вновь совершить такое преступление.



Новый ж/д вокзал в Алматы

В Алматы появится третий железнодорожный вокзал недалеко от микрорайона Мадениет. Новая железнодорожная платформа позволит переориентировать часть грузо- и пассажиропотоков, а также ввести в обращение дополнительные пассажирские поезда, за счет чего снизится транспортная нагрузка на городскую автодорожную инфраструктуру.

В настоящее время акимат разрабатывает технико-экономическое обоснование проекта.

Арест экс-замглавы районного отдела полиции в Кокшетау

Экс-заместителя начальника отдела полиции Буландынского района Кокшетау арестовали на два месяца.

По данным Специализированного следственного суда, его подозревают в совершении тяжкого преступления против собственности – мошенничество (ст. 190 ч. 3 п. 2 УК).

В Алматы вернутся к малоэтажной застройке

В Алматы будет преобладать малоэтажная застройка, а возможность возводить высотные здания рядом с пятиэтажками ограничат, заявил заместитель акима Аскар Амрин на презентации новых проектов детальной планировки.

Помимо этого, новые проекты детальной планировки предполагают, что Алматы станет более зеленым городом. Так, площадь парков, скверов, зеленых зон на бульварах до 2030 года планируют увеличить в три раза.

Чиновник из Шымкента разворовывал деньги на сейсмобезопасность

Департаментом по противодействию коррупции Шымкента начато досудебное расследование в отношении и.о. руководителя Управления жилья города.

В Антикоре отметили, что чиновника подозревают в хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, выделенных на выполнение работ по технологическому обследованию сейсмоустойчивости 216 жилых домов города. Предварительная сумма ущерба составила 120 млн тенге.

Детей вакцинировали просроченными препаратами в Павлодарской области

Прокуратура Павлодарской области провела проверку медицинских организаций на законность проведения прививочной кампании. По итогам проверки были выявлены факты нерационального использования свыше 9,5 тыс. вакцин на сумму более 21 млн тенге.

Кроме того, в одну из поликлиник Павлодара передали 135 доз "Пентаксима" в день истечения срока действия препарата. В другом случае просроченными препаратами провакцинировали двоих детей.

Наказание для блогера из Талгара за купание в ванной на дороге

Талгарский районный суд Алматинской области вынес решение блогеру, который принимал ванну посреди проезжей части. Мужчине дали 15 суток ареста.

Суд пришел к выводу, что блогер своими действиями мешал пешеходам, нарушил общественный порядок и выражал неуважение к окружающим. Доказательствами правонарушения сочли административный протокол, составленный полицейскими, и показания самого мужчины.

Назначения

Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил нового командующего войсками регионального командования "Запад". Им стал Бауыржан Артыков.

Экс-замдиректора рынка "Алтын Орда" получил тюремный срок

Бывшему исполнительному директору рынка "Алтын Орда" Эрмеку Маркабаеву вынесли приговор. Он обвинялся в незаконном хранении, перевозке психотропного вещества в особо крупном размере без цели сбыта.

Эрмека Маркабаева признали виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 ("Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта") УК РК и назначили наказание в виде лишения свободы на четыре года.

Спорт

Шахмурата Муталипа избрали новым президентом федерации бокса. Он сменил на этом посту Кенеса Ракишева.

Казахстанский штангист Сайрамкез Акмолда стал серебряным призером чемпионата Азии-2024 по тяжелой атлетике.



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Мир

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