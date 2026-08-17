Утверждены правила перечисления денег со счета ЧСИ взыскателю

Министр юстиции приказом от 11 августа 2026 года утвердил Правила перечисления денег с текущего счета частного судебного исполнителя для хранения взысканных сумм в пользу взыскателей, а также распределения взысканных денег по исполнительным производствам, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок и сроки перечисления денег с текущего счета частного судебного исполнителя, предназначенного для хранения взысканных сумм в пользу взыскателей, а также распределения взысканных денег по исполнительным производствам, находящимся у иных судебных исполнителей, и распределения денег для оплаты их деятельности, за исключением порядка исполнения платежного документа банками второго уровня.

Перечисление денег с текущего счета ЧСИ, предназначенного для хранения взысканных сумм в пользу взыскателей, осуществляется исключительно в безналичной форме.

После поступления денег на текущий счет ЧСИ устанавливает принадлежность поступивших денег к исполнительному производству на основании сведений о плательщике и назначении платежа.

Далее ЧСИ незамедлительно при помощи цифровой системы проверяет наличие на территории РК иных исполнительных производств в отношении должника.

В случае отсутствия иных исполнительных производств в отношении должника, ЧСИ не позднее 10 рабочих дней перечисляет деньги взыскателю согласно исполнительному документу, находящемуся у него на исполнении.

Для перечисления поступивших денег выносится постановление о распределении взысканных денег.

После этого ЧСИ формирует платежное поручение и направляет его в банк на исполнение.

Перечисление денег осуществляется не позднее 20 рабочих дней со дня их поступления на текущий счет ЧСИ в случаях:

отсутствие актуальных реквизитов получателя в материалах исполнительного производства (за исключением исполнительных документов о взыскании в пользу государства);

перечисление взысканных денег на банковский счет, открытый в иностранном банке, либо взыскателю – нерезиденту РК;

обжалование действия (бездействия) ЧСИ, непосредственно связанного с законностью взыскания, принадлежностью, размером либо порядком распределения денег, подлежащих перечислению.

При этом если срок обжалования в судебном порядке превышает 20 рабочих дней, перечисление осуществляется в течение 3 рабочих дней после вступления судебного акта в законную силу.

После перечисления денег взыскателю ЧСИ вносит сведения о взысканной с должника сумме в цифровую систему. Документы, подтверждающие перечисление денег, приобщаются к материалам исполнительного производства в цифровой системе.

Деньги, находящиеся на текущем счете, предназначенном для хранения взысканных сумм в пользу взыскателей, не являются доходом ЧСИ, и ЧСИ несет ответственность, предусмотренную законодательством РК, за необоснованное удержание и перечисление денег.

Распределение взысканных денег по исполнительным производствам, находящимся у иных судебных исполнителей

В случае выявления иных исполнительных производств, требования которых имеют преимущество либо относятся к исполнительным производствам одной очереди, ЧСИ, осуществляющий распределение взысканных денег, не позднее следующего рабочего дня направляет запрос судебным исполнителям, у которых находятся иные исполнительные производства.

В запросе предусматривается представление копии исполнительного документа, сведения об остатке задолженности и банковские реквизиты для распределения взысканных денег.

Судебный исполнитель, получивший запрос, в течение 3 рабочих дней направляет необходимые документы и сведения для присоединения к распределению взысканных денег.

Судебный исполнитель разъясняет взыскателю порядок очередности удовлетворения его требований.

Распределение денег для оплаты деятельности ЧСИ

Оплата деятельности ЧСИ производится только в случае полного или частичного исполнения исполнительного документа.

Не допускается взыскание оплаты деятельности ЧСИ сверх установленного размера.

Оплата деятельности ЧСИ не может производиться за счет сумм, не подлежащих взысканию либо подлежащих возврату должнику или плательщику как ошибочно или излишне зачисленные деньги.

Приказ вводится в действие с 25 августа.

