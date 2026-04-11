События

Ранее оправданным закладчикам вынесли суровый приговор в Алматинской области

Фото: pixabay
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области с участием присяжных заседателей вынес обвинительный приговор двум гражданам, ранее оправданным за отсутствием состава преступления, сообщает Zakon.kz.

Суд установил, что указанные лица, действуя в группе по предварительному сговору, с целью сбыта совершили незаконное приобретение, хранение, перевозку психотропных веществ в особо крупном размере.

"На основании вердикта присяжных заседателей подсудимые признаны виновными и осуждены к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях средней безопасности. По данному уголовному делу из незаконного оборота изъяты более 20 килограммов психотропного вещества "хлорметкатинон", – сообщили в прокуратуре Алматинской области.

Отмечается, что приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматинской области от 15 января 2025 года указанные лица были оправданы. Впоследствии по апелляционному ходатайству прокурора данный приговор был отменен, уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение.

Приговор не вступил в законную силу.

Тем временем в Кызылорде пресекли крупный канал сбыта психотропных веществ.

