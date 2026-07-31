Правительство утвердило план развития гидроэнергетики до 2035 года

В рамках исполнения поручений президента по диверсификации электроэнергетической отрасли правительство утвердило план развития гидроэнергетической отрасли Республики Казахстан до 2035 года, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов. Документ формирует единый долгосрочный подход к освоению гидроэнергетического потенциала страны.

При подготовке будущих объектов будут учитываться наличие водных ресурсов, потребности энергосистемы, технические возможности, экологические ограничения и условия для привлечения инвестиций. План включает 30 мероприятий по шести ключевым направлениям.

В их числе оценка водного баланса и энергетического потенциала рек, формирование единой базы данных по намеченным объектам, подготовка земельных участков, создание пула ГЭС и гидроаккумулирующих станций, а также кадровое и научно-техническое обеспечение.

Исследования помогут выбрать подходящие площадки, определить параметры будущих объектов и заблаговременно учесть риски, связанные с водообеспечением и воздействием на окружающую среду.

Вся информация будет объединена на цифровой платформе, которая станет единым источником данных для государственных органов и потенциальных инвесторов. В рамках расширения генерирующих мощностей до конца 2030 года предусмотрен ввод не менее 500 МВт новых мощностей гидроэнергетики. Также внимание уделено вопросам строительства гидроаккумулирующей электростанции.

Ввод новых мощностей повысит надежность энергоснабжения регионов и устойчивость Единой электроэнергетической системы. При выборе площадок будут учитываться водный баланс и природоохранные требования, что позволит минимизировать воздействие на окружающую среду.

В результате Казахстан получит системную основу для освоения гидроэнергетического потенциала: от изучения водных ресурсов и выбора площадок до подготовки специалистов и запуска конкретных объектов.

Ранее стало известно, что алматинцам предложили избавиться от пени за долги по отоплению и горячей воде.