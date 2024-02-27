Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане впервые приняли стандарт по безопасности в школах и колледжах

В Казахстане впервые приняли стандарт по безопасности в школах и колледжах Фото: акимат Алматы
Приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии МТИ утвержден стандарт по обеспечению безопасности образовательных организаций, охрана школьных объектов, образовательных и профессиональных организаций, сообщает Zakon.kz.

Стандарт устанавливает общие требования к охранной деятельности при обеспечении безопасности на объектах школьных, образовательных, профессиональных организаций, независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности.

Согласно стандарту на объектах образования необходимо организовать охрану и поддерживать безопасность с учетом анализа угроз и оценки рисков.

Охрану объектов образования осуществляют частные охранные организации, имеющие лицензию на осуществление охранной деятельности.

Охрану объектов образования осуществляют путем оказания охранных услуг по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов на объектах образования и по охране имущества образовательной организации.

В документе говорится, что работники частной охранной организации, исполняющие обязанности охранников образовательной организации (работников по обеспечению охраны образовательных организаций) и выполняющие охранные функции на объектах образования должны иметь документ, подтверждающий прохождение подготовки или повышения квалификации в специализированном учебном центре.

Контроль за организацией охраны объектов образования осуществляется уполномоченными органами в сфере охранной деятельности и в области образования, а также руководством образовательной организации и частной охранной организации, осуществляющей охрану объекта образования.

Обследование объектов образования

При проведении обследования должны быть установлены:

  • возможность обеспечения надежности его охраны с учетом имеющихся рисков и угроз различного характера;
  • наличие и состояние инженерно-технических средств защиты (ограда, двери, окна и пр.);
  • наличие и состояние технических средств охраны (охранного видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом, системы сигнализации и связи и пр.);
  • наличие и состояние помещений для оборудования контрольно-пропускных пунктов и стационарных постов охраны.

При оценке возможности обеспечения надежности охраны объекта следует учитывать следующие параметры:

  • объем задач, возлагаемый на охрану;
  • площадь объекта охраны;
  • площадь зоны ответственности охраны;
  • посещаемость объекта (количество сотрудников, учащихся или воспитанников, посетителей, время их планового входа-выхода и постоянного нахождения на объекте);
  • объем материальных ценностей, находящихся на объекте и подлежащих охране, а также места их расположения (хранения) и степень защищенности данных мест от несанкционированных проникновений;
  • степень внешних и внутренних угроз, связанных с возможностью хищения и повреждения охраняемого имущества, нарушений пропускного и внутриобъектового режимов, а также возникновения чрезвычайных ситуаций;
  • возможность организации взаимодействия с правоохранительными органами и подразделениями частной охранной организации для усиления охраны.

По итогам обследования рекомендуется составить акт обследования, в котором следует указать:

  • рекомендации по обеспечению пропускного и внутриобъектового режима и охране имущества (материальных ценностей);
  • рекомендации по инженерно-технической защите объекта;
  • рекомендации по оборудованию объекта техническими средствами охраны, охранного видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом;
  • количество, места размещения стационарных постов охраны, режим работы и численный состав охранников образовательной организации (работников по обеспечению охраны образовательных организаций);
  • маршруты и периодичность обходов территории и помещений объекта охраны;
  • требования к оборудованию стационарных постов охраны (рабочего места охранника);
  • требования к экипировке и форменной одежде охранников образовательной организации (работников по обеспечению охраны образовательных организаций);
  • рекомендации по усилению охраны при возникновении рисков и угроз различного характера, а также при проведении плановых массовых мероприятий.

Акты обследования должны подписываться руководителями или иными уполномоченными должностными лицами охранной и образовательной организации.

Рекомендации, указанные в акте обследования, должны быть обязательны к исполнению в части, касающейся приведения режима охраны в соответствие договору.

Последующие обследования объекта охраны рекомендуется осуществлять ежегодно перед началом нового учебного года, а также при заключении договора на оказание охранных услуг с новой частной охранной организацией.

Стандарт также предусматривает обспечение пропускного режима.

Так, говорится, что положение о пропускном и внутриобъектовом режимах должно разрабатываться администрацией образовательной организации, утверждаться руководителем образовательной организации, и рекомендуется его согласовывать с руководителем частной охранной организации, осуществляющей охрану объекта образования.

Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах должно включать в себя следующие разделы:

  • общие положения (содержат ссылки на нормативные акты, в соответствии с требованиями которых разрабатывается Положение, цели и область распространения его требований, а также должности руководителей, на которых возложены организация и контроль за исполнением требований Положения);
  • порядок пропуска (прохода) в здания и на территорию учащихся (воспитанников), сотрудников и иных посетителей;
  • порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима;
  • порядок допуска на территорию транспортных средств (в котором обязательно следует указать порядок допуска аварийных бригад, машин скорой помощи и иных экстренных оперативных служб);
  • порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальных ценностей.

Отдельными разделами рекомендуется определять порядок и правила производства ремонтно-строительных работ и особенности осуществления пропускного режима в периоды их производства, а также в каникулярные периоды и периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса).

Стандарт вводится в действие с 1 июля 2024 года.

Ранее мы рассказали, о чем говорят поправки в законы по вопросам образования, наставничества и безопасности детей.

Читайте также

Казахстан намерен развивать с Катаром военное сотрудничество
Казахстан и Катар хотят развивать военное сотрудничество
Наказание в Казахстане за преступления против несовершеннолетних
Какое наказание хотят ввести в Казахстане за преступления против несовершеннолетних
Как должна выглядеть столица: разработаны правила
Как должна выглядеть столица: разработаны правила
Лариса Черненко
МТИ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Минтруда "выплатит" казахстанцам компенсацию
Минтруда "выплатит" казахстанцам компенсацию
Что нужно успеть сделать казахстанцам до смены часового пояса
Что нужно успеть сделать казахстанцам до смены часового пояса
Может ли солнечная активность спровоцировать землетрясения
Сильнейшая вспышка за последние 7 лет: может ли солнечная активность спровоцировать землетрясения в Казахстане
влияние магнитной бури на Землю и людей
Мощнейшая вспышка на Солнце: какие последствия ждать казахстанцам от магнитной бури
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: