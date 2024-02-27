В Казахстане впервые приняли стандарт по безопасности в школах и колледжах

Приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии МТИ утвержден стандарт по обеспечению безопасности образовательных организаций, охрана школьных объектов, образовательных и профессиональных организаций, сообщает Zakon.kz.

Стандарт устанавливает общие требования к охранной деятельности при обеспечении безопасности на объектах школьных, образовательных, профессиональных организаций, независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности.

Согласно стандарту на объектах образования необходимо организовать охрану и поддерживать безопасность с учетом анализа угроз и оценки рисков.

Охрану объектов образования осуществляют частные охранные организации, имеющие лицензию на осуществление охранной деятельности.

Охрану объектов образования осуществляют путем оказания охранных услуг по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов на объектах образования и по охране имущества образовательной организации.

В документе говорится, что работники частной охранной организации, исполняющие обязанности охранников образовательной организации (работников по обеспечению охраны образовательных организаций) и выполняющие охранные функции на объектах образования должны иметь документ, подтверждающий прохождение подготовки или повышения квалификации в специализированном учебном центре.

Контроль за организацией охраны объектов образования осуществляется уполномоченными органами в сфере охранной деятельности и в области образования, а также руководством образовательной организации и частной охранной организации, осуществляющей охрану объекта образования.

Обследование объектов образования

При проведении обследования должны быть установлены:

возможность обеспечения надежности его охраны с учетом имеющихся рисков и угроз различного характера;

наличие и состояние инженерно-технических средств защиты (ограда, двери, окна и пр.);

наличие и состояние технических средств охраны (охранного видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом, системы сигнализации и связи и пр.);

наличие и состояние помещений для оборудования контрольно-пропускных пунктов и стационарных постов охраны.

При оценке возможности обеспечения надежности охраны объекта следует учитывать следующие параметры:

объем задач, возлагаемый на охрану;

площадь объекта охраны;

площадь зоны ответственности охраны;

посещаемость объекта (количество сотрудников, учащихся или воспитанников, посетителей, время их планового входа-выхода и постоянного нахождения на объекте);

объем материальных ценностей, находящихся на объекте и подлежащих охране, а также места их расположения (хранения) и степень защищенности данных мест от несанкционированных проникновений;

степень внешних и внутренних угроз, связанных с возможностью хищения и повреждения охраняемого имущества, нарушений пропускного и внутриобъектового режимов, а также возникновения чрезвычайных ситуаций;

возможность организации взаимодействия с правоохранительными органами и подразделениями частной охранной организации для усиления охраны.

По итогам обследования рекомендуется составить акт обследования, в котором следует указать:

рекомендации по обеспечению пропускного и внутриобъектового режима и охране имущества (материальных ценностей);

рекомендации по инженерно-технической защите объекта;

рекомендации по оборудованию объекта техническими средствами охраны, охранного видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом;

количество, места размещения стационарных постов охраны, режим работы и численный состав охранников образовательной организации (работников по обеспечению охраны образовательных организаций);

маршруты и периодичность обходов территории и помещений объекта охраны;

требования к оборудованию стационарных постов охраны (рабочего места охранника);

требования к экипировке и форменной одежде охранников образовательной организации (работников по обеспечению охраны образовательных организаций);

рекомендации по усилению охраны при возникновении рисков и угроз различного характера, а также при проведении плановых массовых мероприятий.

Акты обследования должны подписываться руководителями или иными уполномоченными должностными лицами охранной и образовательной организации.

Рекомендации, указанные в акте обследования, должны быть обязательны к исполнению в части, касающейся приведения режима охраны в соответствие договору.

Последующие обследования объекта охраны рекомендуется осуществлять ежегодно перед началом нового учебного года, а также при заключении договора на оказание охранных услуг с новой частной охранной организацией.

Стандарт также предусматривает обспечение пропускного режима.

Так, говорится, что положение о пропускном и внутриобъектовом режимах должно разрабатываться администрацией образовательной организации, утверждаться руководителем образовательной организации, и рекомендуется его согласовывать с руководителем частной охранной организации, осуществляющей охрану объекта образования.

Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах должно включать в себя следующие разделы:



общие положения (содержат ссылки на нормативные акты, в соответствии с требованиями которых разрабатывается Положение, цели и область распространения его требований, а также должности руководителей, на которых возложены организация и контроль за исполнением требований Положения);

порядок пропуска (прохода) в здания и на территорию учащихся (воспитанников), сотрудников и иных посетителей;

порядок и правила соблюдения внутриобъектового режима;

порядок допуска на территорию транспортных средств (в котором обязательно следует указать порядок допуска аварийных бригад, машин скорой помощи и иных экстренных оперативных служб);

порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальных ценностей.

Отдельными разделами рекомендуется определять порядок и правила производства ремонтно-строительных работ и особенности осуществления пропускного режима в периоды их производства, а также в каникулярные периоды и периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса).

Стандарт вводится в действие с 1 июля 2024 года.

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