Назначены новые представители правительства в правление Нацбанка

Правительство Казахстана приняло постановление от 16 февраля 2024 года "О представителях правительства Республики Казахстан в правлении Национального Банка Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Назначить представителями от правительства Республики Казахстан в правлении Национального Банка РК заместителя премьер-министра - министра национальной экономики РК и министра финансов РК", - говорится в документе.

При этом освобождены от обязанностей представители правительства в правлении Национального Банка Жамаубаев Ерулан Кенжебекович и Куантыров Алибек Сакенович.



Указом главы государства от 6 февраля 2024 года заместителем премьер-министра – министром национальной экономики РК назначен Нурлан Байбазаров. Мади Такиев стал новым министров финансов.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

