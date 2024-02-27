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Законодательство РК

В Казахстане запретят обучать дистанционно педагогов и медиков

В Казахстане запретят обучать педагогов вузов дистанционно Фото: pixabay
Министерство науки и высшего образования подготовило поправку в требования к организациям образования в части организации учебного процесса по дистанционному обучению, сообщает Zakon.kz.

В частности, из требований к организациям образования по предоставлению дистанционного обучения и правил организации учебного процесса по дистанционному обучению и в форме онлайн-обучения по образовательным программам высшего или послевузовского образования исключается норма по подготовке педагогов дистанционно.

"Для подготовки кадров в области педагогической науки и здравохранения в ОВПО дистанционное обучение не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 37-2 Закона "Об образовании" (введения чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий, в том числе карантина, на соответствующих административно-территориальных единицах)", - говорится в дополнении. 

Для подготовки кадров по остальным направлениям подготовки кадров в ОВПО предусматривается перевод на дистанционное обучение не более 50% от общего количества дисциплин за весь период обучения.

При изучении дисциплин с применением дистанционного обучения учебные занятия проводятся посредством синхронного формата обучения, за исключением дисциплин, освоение которых предусматривается с применением МООК.

При этом предусматривается перевод на дистанционное обучение не более 20% для подготовки кадров в сфере права, хореографии, музыкального искусства, авиационной техники и технологий, строительства, морской техники и технологий, военного дела, ветеринарии от общего количества дисциплин за весь период обучения.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 марта.

Ранее мы рассказывали, о чем говорят поправки в законы по вопросам образования, наставничества и безопасности детей.

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