Уволенным чиновникам и судьям в Казахстане дадут еще один шанс

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 28 февраля одобрили в первом чтении проект закона, которым смягчаются условия приема на госслужбу лиц, уволенных в свое время за совершение дискредитирующего госслужбу проступка, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма заложена в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан". Его представил председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев.

"Проект закона разработан в реализацию нормативного постановления Конституционного суда от 6 марта 2023 года. Конституционным судом рассмотрено обращение гражданина Аргумбаева о соответствии Конституции п.п. 6 п. 3 ст. 16 закона "О государственной службе РК". Данная норма ограничивает в течение трех лет прием на госслужбу граждан, которые привлекались к дисциплинарной ответственности за проступок, дискредитирующий госслужбу. При этом на госслужбу пожизненно не допускаются граждане, уволенные за совершение такого проступка", – сообщил он.

Жазыкбаев добавил, что Конституционным судом отмечено, что право граждан на доступ к госслужбе может быть ограничено только законами и лишь в той мере, в которой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.

"По мнению Конституционного суда, граждане, совершившие административное или уголовное правонарушение, находятся в более благоприятном положении по сравнению с лицами, для которых запрет на поступление на госслужбу связан с их увольнением за допущенные дисциплинарные поступки. Положение п.п. 6 пункта 3 статьи 16 закона "О госслужбе" приводит к ущемлению конституционных прав граждан и не отвечает требованиям справедливости, пропорциональности и соразмерности. В соответствии с правовой позицией Конституционного суда для устранения таких недостатков законопроектом предусматриваются поправки в закон о госслужбе", – пояснил глава АГДС.

В целом, законопроект включает поправки в статьи 16, 59, 61, 64-1 закона "О государственной службе".

"Вместо бессрочного запрета устанавливается двухлетний срок ограничения принятия на госслужбу гражданина, уволенного за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего госслужбу. Вводится двухлетний срок ограничения на принятие гражданина, уволенного по отрицательным мотивам с правоохранительной службы, специальных органов и воинской службы, поскольку законопроектом меняется редакция норм по самим ограничениям", – резюмировал спикер.

Депутат Снежанна Имашева добавила, что законопроект предлагает установить следующие сроки ограничения для уволенных с государственной службы:

один год – лицам, уволенным за несоблюдение ограничений, установленных законами Республики Казахстан, или служебной этики (в действующем не установлен);

два года – лицам, уволенным за дисциплинарные проступки;

три года – лицам, совершившим административные коррупционные правонарушения или уголовные проступки;

пять лет – лицам, совершившим преступления небольшой и средней тяжести.

При этом бессрочное ограничение сохраняется для лиц, совершивших коррупционные, тяжкие и особо тяжкие преступления, также для лиц, совершивших преступления в составе преступной группы.

"В Нормативном постановлении от 14 июля 2023 года Конституционный суд указал, что судья, прекративший полномочия по такому отрицательному мотиву как несоответствие занимаемой должности в силу профессиональной непригодности, может реализовать конституционное право на свободу труда в иных сферах, в том числе на государственной службе. В этой связи законопроект предлагает возможность судьям, прекратившим полномочия по указанному основанию, поступить на государственную службу сразу же после прекращения полномочий, без каких-либо временных ограничений", – указала она.

18 января 2024 года в Казахстане изменились правила отбора на госслужбу.