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Заказать услуги инватакси можно будет через портал соцуслуг

Заказасть услуги инва-такси можно будет через портал соцуслуг, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 14:41 Фото: пресс-служба акимата Алматы
МЦРИАП подготовило поправки и дополнения в реестр государственных услуг, сообщает Zakon.kz.

В частности, в реестр добавлено два новых пункта:

  1. Установление дорожного опознавательного знака "Инвалид" вдоль жилых комплексов".
  2. Перевозка лиц с инвалидностью на автомобиле для лиц с инвалидностью 1 группы, имеющих затруднение в передвижении (инватакси).

Как поясняется, проект предусматривает введение нормы по оказанию услуги инватакси через портал социальных услуг.

"Это решение нацелено на обеспечение доступности транспорта для лиц с инвалидностью и создание более инклюзивной и поддерживающей среды", – говорится в обосновании.

Также указывается, что оказание услуг инватакси через портал социальных услуг с регистрацией агрегаторов такси в качестве поставщиков позволит услугополучателям оперативно пользоваться услугами инватакси, обеспечивая свободу передвижения и независимость.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 1 апреля.

Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили стандарты социального обслуживания и обеспечения детей с инвалидностью.

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