Заказать услуги инватакси можно будет через портал соцуслуг
В частности, в реестр добавлено два новых пункта:
- Установление дорожного опознавательного знака "Инвалид" вдоль жилых комплексов".
- Перевозка лиц с инвалидностью на автомобиле для лиц с инвалидностью 1 группы, имеющих затруднение в передвижении (инватакси).
Как поясняется, проект предусматривает введение нормы по оказанию услуги инватакси через портал социальных услуг.
"Это решение нацелено на обеспечение доступности транспорта для лиц с инвалидностью и создание более инклюзивной и поддерживающей среды", – говорится в обосновании.
Также указывается, что оказание услуг инватакси через портал социальных услуг с регистрацией агрегаторов такси в качестве поставщиков позволит услугополучателям оперативно пользоваться услугами инватакси, обеспечивая свободу передвижения и независимость.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 1 апреля.
Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили стандарты социального обслуживания и обеспечения детей с инвалидностью.