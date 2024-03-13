Заказать услуги инватакси можно будет через портал соцуслуг

МЦРИАП подготовило поправки и дополнения в реестр государственных услуг, сообщает Zakon.kz.

В частности, в реестр добавлено два новых пункта:

Установление дорожного опознавательного знака "Инвалид" вдоль жилых комплексов". Перевозка лиц с инвалидностью на автомобиле для лиц с инвалидностью 1 группы, имеющих затруднение в передвижении (инватакси).

Как поясняется, проект предусматривает введение нормы по оказанию услуги инватакси через портал социальных услуг.

"Это решение нацелено на обеспечение доступности транспорта для лиц с инвалидностью и создание более инклюзивной и поддерживающей среды", – говорится в обосновании.

Также указывается, что оказание услуг инватакси через портал социальных услуг с регистрацией агрегаторов такси в качестве поставщиков позволит услугополучателям оперативно пользоваться услугами инватакси, обеспечивая свободу передвижения и независимость.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 1 апреля.

Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили стандарты социального обслуживания и обеспечения детей с инвалидностью.